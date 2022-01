Οικονομία

Ο Καρέλιας “χρύσωσε” τους εργαζόμενους για άλλη μια χρονιά

Στο πακέτο παροχών περιλαμβάνεται η ενίσχυση για αγορές αγαθών και βοήθημα για παιδιά που σπουδάζουν. ΣΤα 4 εκ. το συνολικό ποσό, μαζί με τις δωρές σε ιδρύματα.

«Σε μία περίοδο που ο κόσμος μαστίζεται από μία πρωτοφανή πανδημία, η οποία τον τελευταίο καιρό δείχνει σημάδια έντονης αναζωπύρωσης, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό από το να σας ευχηθώ να έχετε πάνω απ’ όλα υγεία στα σπίτια σας. Η σκέψη μας είναι κοντά σε εκείνους που ταλαιπωρούνται από την πανδημία και στους συνανθρώπους μας που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα κατά τη χρονιά που πέρασε», επεσήμανε μιλώντας στους εργαζόμενους της Καρέλιας ο Ανδρέας Γ. Καρέλιας, ανακοινώνοντας για άλλη μια χρονιά μεγάλες παροχές:

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ

Όλοι οι εργαζόμενοι με μισθό πάνω από EUR 2.501, θα πάρουν από 01.01.2022, στις μικτές μηνιαίες αποδοχές τους, αύξηση 4% .

. Όλοι οι εργαζόμενοι με μισθό από EUR 2.500 και κάτω, θα πάρουν από 01.01.2022 στις μικτές μηνιαίες αποδοχές τους αύξηση €100.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το εορταστικό τραπέζι ανέρχεται φέτος στα €300 καθαρά.

καθαρά. Επιπλέον, ο κάθε εργαζόμενος που έχει παιδιά που σπουδάζουν σε κρατικό Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ, θα λάβει έκτακτη οικονομική ενίσχυση €1.500 καθαρά.

σε κρατικό Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ, θα λάβει έκτακτη οικονομική ενίσχυση €1.500 καθαρά. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι, των οποίων τα παιδιά πέτυχαν στα παραπάνω Ιδρύματα μέσα στο 2021, θα λάβουν μία ακόμη πρόσθετη ενίσχυση €500 καθαρά.

Παράλληλα, η Εταιρεία θα κάνει δώρο έναν υπερσύγχρονο φορητό υπολογιστή Apple σε κάθε παιδί που πέτυχε την εισαγωγή του σε μία από τις παραπάνω σχολές μέσα στο 2021.

σε κάθε παιδί που πέτυχε την εισαγωγή του σε μία από τις παραπάνω σχολές μέσα στο 2021. Όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν μισθό πάνω από €2.500 θα λάβουν μία έκτακτη οικονομική ενίσχυση € 1.200 καθαρά.

Όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν μισθό από € 1700 μέχρι € 2.499 θα λάβουν μία έκτακτη οικονομική ενίσχυση € 1.650 καθαρά.

Όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν μισθό πάνω από €1.200 μέχρι € 1.699 θα λάβουν μία έκτακτη οικονομική ενίσχυση €1.900 καθαρά.

Όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν μισθό κάτω από €1.200 θα λάβουν μία έκτακτη οικονομική ενίσχυση € 2.150 καθαρά.

Ο κάθε λαχνός της σημερινής ημέρας για τον καθένα από τους 40 τυχερούς, θα ανέλθει σε €1.000 καθαρά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. θα συνεχίσει το κοινωνικό της έργο με την οικονομική ενίσχυση των φορέων εκείνων που πραγματικά έχουν ανάγκη την στήριξή μας. Ειδικά για φέτος, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να ενισχύσει με το συνολικό ποσό των €850.000 τους εξής φορείς:

Την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας με το ποσόν των € 130.000 εκ των οποίων € 50.000 για την ολοκλήρωση της ανέγερσης του Ιερού Ναού της Αγίας Αικατερίνης στην πόλη μας. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» με το ποσόν των € 100.000. Τον «Σύνδεσμο Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδος» με το ποσό των € 80.000. Το Ίδρυμα Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου «Το Περιβόλι της Γιαγιάς» για την πολυετή συνεισφορά του προς το παιδί, με το ποσόν το ποσόν των € 70.000, προκειμένου αυτά να διατεθούν για την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων, όπως δημιουργία βιβλιοθήκης νηπίων αλλά και για την επιμόρφωση του ανθρωπίνου δυναμικού. Το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων Και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Νομού Μεσσηνίας με το ποσόν των €50.000. Το Σύλλογο Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Μεσσηνίας (ΣΥ.Φ.ΑΜΕΑ) με το ποσόν των €50.000. Τα Παιδικά Χωριά SOS Καλαμάτας με το ποσόν των € 50.000. Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καλαμάτας (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) με το ποσόν των € 50.000. Τον εθελοντικό μη κερδοσκοπικό Οργανισμό «Η Κιβωτός του Κόσμου» με το ποσόν των €70.000. Την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ενίσχυση σε είδος αξίας €200.000.

Έτσι, το συνολικό ποσό που δίδεται φέτος για αυξήσεις μισθών και έκτακτες οικονομικές παροχές προς τους εργαζομένους στην Εταιρεία, αλλά και για την ενίσχυση των κοινωφελών φορέων που αναφέρονται πιο πάνω, ξεπερνά τα €4.000.000.





