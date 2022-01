Life

Κορονοϊός: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανακοίνωσε πως είναι θετικός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ανακοίνωσε μέσω Instagram. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.



Τις τελευταίες ημέρες, ο κορονοϊός χτυπά και την ελληνική showbiz, καθώς όλο και περισσότεροι επώνυμοι Έλληνες ανακοινώνουν πως νοσούν, με την παραλλαγή Όμικρον να «σαρώνει» την χώρα.

Ένας από αυτούς και ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο οποίος το μεσημέρι του Σαββάτου, ανακοίνωσε μέσω των social media πως διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

«Η Ευγενία στην Αθήνα και η Χριστίνα στο διπλανό δωμάτιο στη Λευκωσία. Αγκαλιά δεν μπορώ να τις πάρω για την προσεχή εβδομάδα γιατί είμαι θετικός χωρίς συμπτώματα. Να προσέχετε και να αγκαλιάζετε τους αγαπημένους σας όσο μπορείτε. Καλή χρονιά, υγεία, υγεία, υγεία. Και καλή αντάμωση» έγραψε ο Μίλτος Πασχαλίδης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπακς: Οι ευχές της... ΚΑΕ Ελαφιακός στους Έλληνες

Στο νοσοκομείο ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ειρηναίος

Η Σακελλαροπούλου στην Προεδρική Φρουρά για την πρωτοχρονιάτικη πίτα (εικόνες)