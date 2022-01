Κόσμος

Σόου Ακάρ πάνω από το Αιγαίο: Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα προς την Ελλάδα έστειλε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, πετώντας πάνω από Αιγαίο και Μεσόγειο.

Τρίωρη πτήση πάνω από το Αιγαίο και την ανατολική και νότια Μεσόγειο έκανε ο Χουλουσί Ακάρ, στέλνοντας νέο μήνυμα προς την Ελλάδα.

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας πέταξε χθες πάνω από την περιοχή συνοδεία ανώτατων στελεχών του Στρατού και της Αεροπορίας.

«Πάντα είμαστε υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων μας μέσω των διαπραγματεύσεων και του διαλόγου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και της καλής γειτνίασης».

Μάλιστα, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας τόνισε ότι «η ελληνική κυβέρνηση έχει προσκληθεί για μία τέταρτη συνάντηση, που έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο της οικοδόμησης εμπιστοσύνης», συμπληρώνοντας πως, η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν και πως η χώρα του είναι «ένας έμπιστος, αποτελεσματικός και δυνατός σύμμαχος για τους φίλους της και τους συμμάχους της».

Ο Ακάρ είχε, επίσης, επικοινωνία με τον Ερντογάν κατά τη διάρκεια της πτήσης πάνω από την ανατολική Μεσόγειο.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας του έδωσε συγχαρητήρια για την εκτέλεση των καθηκόντων του και του ευχήθηκε η επιτυχία του να συνεχιστεί και το 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: “Σαρώνει” η Όμικρον σε Αττική και μεγάλες πόλεις

Ο Καρέλιας “χρύσωσε” τους εργαζόμενους για άλλη μια χρονιά

Η Σακελλαροπούλου στην Προεδρική Φρουρά για την πρωτοχρονιάτικη πίτα (εικόνες)