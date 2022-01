Κοινωνία

Πυροβολισμοί στο Μοσχάτο

Οι πρώτες πληροφορίες για το αιματηρό περιστατικό που έλαβε χώρα στο Μοσχάτο.

Καρτέρι έστησαν άγνωστοι σε άνδρα την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του, στο Μοσχάτο.

Οι δύο άγνωστοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον άνδρα καθώς έβγαινε από το αυτοκίνητο, μπροστά στη γυναίκα και το παιδί του.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Ταξιαρχών 31 Μοσχάτο.

Το σημείο αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

