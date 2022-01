Κόσμος

Ανταρκτική: Νεκρός ο Τουρκοκύπριος ορειβάτης που ύψωσε τη σημαία του ψευδοκράτους

Ο Τουρκοκύπριος ορειβάτης, Μπιρκάν Ουζούν, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε νεκρός αφού τον καταπλάκωσε χιονοστοιβάδα.



Τραγικό δυστύχημα στην Αμερική στοίχησε τη ζωή του 28χρονου Τουρκοκύπριου που ανέβηκε στο υψηλότερο σημείο της Ανταρτικής και τοποθέτησε τη σημαία του ψευδοκράτους.

Όπως μεταδίδει το ant1.com.cy, τουρκοκυπριακά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το δυστύχημα σημειώθηκε όταν χιονοστιβάδα παρέσυρε τον 28χρονο, ενώ έκανε σκι.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηγέτης των τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του νεαρού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Τουρκοκύπριου Birkan Uzun, που μας έκανε όλους περήφανους με τα επιτεύγματά του. Έγινε πηγή περηφάνειας μας, κυματίζοντας της σημαία της “ΤΔΒΚ” σε πολλές κορυφές του κόσμου. Εύχομαι σε όλη την οικογένεια και τους θαυμαστές του κουράγιο».

«Ο πατριωτισμός του, που τα πέτυχε με μεγάλη αφοσίωση, προσπάθεια και δυσκολίες, θα είναι πηγή έμπνευσης σε τόσους νέους ανθρώπους. Ο Birkan θα ζει για πάντα στις καρδιές μας», προστίθεται στη συνέχεια.

Yuregimiz ac?yor…

Birkan’?m?z?n ‘7 k?ta 7 zirve’ yolunda, Antartika’n?n zirvesinde “Ambargolar engel degil, akl?n?z? ve yureginizi koyarsan?z; basar?rs?n?z” son seslenisi, bizleri duyguland?rm?s, hislerimize tercuman olmustu…

Nurlar icinde uyusun guzel evlad?m?z… pic.twitter.com/KZMsTg8gz8

— Ersin Tatar (@ersinrtatar) January 1, 2022

