Κόσμος

Βίντεο: Η στιγμή του ισχυρού σεισμού στην Κίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τη σεισμική δόνηση τραυματίστηκαν άνθρωποι. Το επίκεντρο του σεισμού και το εστιακό βάθος.



Σεισμική δόνηση 5,5 βαθμών έπληξε σήμερα, την πόλη Λιτζιάνγκ που βρίσκεται στην επαρχία Γιουνάν στα νοτιοδυτικά της Κίνας.

Από τη σεισμική δόνηση τραυματίστηκαν 15 άνθρωποι, όπως ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αρμόδια υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα δέκα χιλιόμετρα, ενώ αυτή έγινε στις 15:02 μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα).

Ειδήσεις σήμερα:

Σκιάθος: η απειλή του συζύγου, η καταγγελία και η σύλληψη που “ακυρώθηκε”

Ίμια: Τουρκική πρόκληση κατά Ελλήνων ψαράδων

Καπραβέλος για κορονοπάρτι: λεβεντοκόπανοι όσοι συμμετέχουν