Ο Κώστας Σημίτης για τα 20 χρόνια του Ευρώ στην Ελλάδα

Τι αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός, για την ένταξη της χώρας στο κοινό νόμισμα και ποιο μήνυμα στέλνει για την ΕΕ και τις γεωπολτικές εξελίξεις.

Για την επίτευξη ενός εθνικού στόχου, που προστάτευσε την Ελλάδα σε δύσκολες περιόδους και συνθήκες, κάνει λόγο ο πρώην Πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, με αφορμή την συμπλήρωση 20 χρόνων από την ένταξη της χώρα μας στο ευρώ.

Όλη η δήλωση του Κώστα Σημίτη

«Σήμερα ολοκληρώνουμε είκοσι χρονιά μετά από την ένταξή μας στο ευρώ. Στην επιτυχία αυτή φτάσαμε μετά από συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησής μας και ολόκληρης της κοινωνίας. Ήταν ένας εθνικός στόχος που τον πέτυχαμε. Ήταν μια νίκη που προστάτευσε τη χώρα μας σε δύσκολες και αντίξοες συνθήκες. Ήταν μια σωστή επιλογή, στη σωστή συγκυρία, με εθνική συστράτευση.

Ο ελληνικός λαός σήμερα έχει αναγνωρίσει την αξία του ευρώ, που έχει διευκολύνει την οικονομία και την καθημερινότητα του.

Σε αυτή τη συγκυρία πρέπει ωστόσο να υπενθυμιστεί ότι το ευρώ ήταν το πρώτο βήμα στο εγχείρημα της ενωμένης Ευρώπης. Ένας στόχος που αποτελεί μιαν αδήριτη ανάγκη σήμερα, στην εποχή των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων».

