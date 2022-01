Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στις Στροφάδες

Που ήταν το επίκεντρο της δόνησης και το εστιακό βάθος.



Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα νοτιοδυτικά των Στροφάδων νήσων στο Ιόνιο Πέλαγος.



Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης ήταν 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Στροφάδων.



Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 14 χιλιόμετρα.

