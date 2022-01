Υγεία - Περιβάλλον

Μόσιαλος για Flurona: Απαραίτητο και το εμβόλιο της γρίπης

Τι αναφέρει σε αναρτησή του στο facebook ο καθηγητής του LSE, Ηλίας Μόσιαλος,

Ανησυχία έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες, τα δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ για το συνδυασμό κορονοϊού και γρίπης, την Flurona (Flu=γρίπη και Corona), που εντοπίστηκε σε έγκυο ασθενή στο Ισραήλ.

Ο καθηγητής του LSE, Ηλίας Μόσιαλος, τοποθετήθηκε για τη Flurona σε ανάρτηση του στο Facebook, τονίζοντας ότι είναι πιθανό να έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις σε αρκετές χώρες και εκτός του Ισραήλ.

Ο κ. Μόσιαλος κατέληξε λέγοντας ότι “δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού”.

Αναλυτικά αναφέρει στην ανάρτηση του:

“Σε αρκετά ΜΜΕ αναφέρεται σήμερα η ύπαρξη ενός ‘νέου’ ιού Flurona (Flu + Corona) που υποτίθεται ότι συνδυάζει τον ιό της γρίπης με τον κορονοιό.

Δεν πρόκειται για νέο ιό αλλά για ταυτόχρονες λοιμώξεις από τον κορονοιό και τον ιό της γρίπης. Συνέβη σε έγκυο στο Ισραήλ αλλά είναι πιθανό να έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις σε αρκετές χώρες.

Είναι επομένως απαραίτητος ο εμβολιασμός, ιδιαίτερα των ευάλωτων συμπατριωτών μας, και με το εμβόλιο της γρίπης. Αυτό εξάλλου τονίζουν οι υγειονομικές αρχές σε όλο τον κόσμο.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού”.

