Τεχνολογία - Επιστήμη

Μετάλλαξη Όμικρον – Φάουτσι: Προειδοποίηση για αύξηση των νοσηλειών

Προειδοποίηση του κορυφαίου Αμερικανού λοιμωξιολόγου μπροστά στην έξαρση της μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊού.

Ο κορυφαίος Αμερικανός επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι δήλωσε ότι υπάρχει ακόμη ο κίνδυνος για μία αύξηση στις νοσηλείες, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των κρουσμάτων μόλυνσης, ακόμη και αν τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η παραλλαγή Όμικρον της COVID-19 είναι λιγότερο επώδυνη.

«Η μόνη δυσκολία είναι ότι όταν έχεις τόσες πολλές μολύνσεις, ακόμη και αν ο ρυθμός των νοσηλειών είναι χαμηλός με την Όμικρον, σε σύγκριση με την Δέλτα, υπάρχει ακόμη ο κίνδυνος ότι θα μπορείς να έχει μία αύξηση στις νοσηλείες, η οποία μπορεί να πιέσει το σύστημα υγείας» δήλωσε σήμερα ο Φάουτσι, σε μία συνέντευξή του στο CNN.

