Κορονοϊός: 19 κρούσματα σε ποδοσφαιρική ομάδα!

Τα 17 από τα κρούσματα είναι σε παίκτες της ομάδας

H μετάλλαξη Όμικρον του κορονοϊού σαρώνει και καθημερινά ανακοινώνονται πάρα πολλά κρούσματα παντού.

Ακόμη μία απόδειξη για αυτό έρχεται από τον Ηρόδοτο, ομάδα της Super League 2, ο οποίος ανακοίνωσε ότι τα τεστ που έγιναν έδειξαν ότι υπάρχουν 19 κρούσματα στις τάξεις του, με τα 17 μάλιστα να αφορούν ποδοσφαιριστές.

Γεγονός, φυσικά, που προκαλεί εκ νέου τεράστιο προβληματισμό για το τι θα γίνει με την επανέναρξη των αγώνων.

Η σχετική ανακοίνωση του Ηρόδοτου αναφέρει τα εξής

«Λίγο πριν την αλλαγή του έτους ο κορονοϊός έκανε την εμφάνισή του στην ομάδα μας. Μέχρι σήμερα, 2/1/22, τα κρούσματα που έχουν εντοπιστεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα είναι 19 και αφορούν 17 ποδοσφαιριστές και δύο άτομα του προσωπικού. Άπαντες έχουν υποβληθεί σε μοριακά τεστ, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν σταλεί στη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος της Betsson Super League 2».

