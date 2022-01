Πολιτική

Ακάρ για Χίο, Σάμο και Οινούσσες: Κάνουν τελετές μέσα στο..στόμα μας

Επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας. Η αναφορά του στα Rafale.

«Κάνουν τελετές εορτασμών στην Χίο, στη Σάμο και στις Οινούσες… Μέσα στο στόμα μας. Αυτό είναι πρόκληση», ανέφερε ο Χουλουσί Ακάρ διατηρώντας στα ύψη τη ρητορική των προκλήσεων, δύο μέρες αφού έκανε...βόλτες και σόου πάνω από το Αγαίο.

Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας υποστήριξε ότι, τα ελληνικά νησιά δεν πρέπει να είναι στρατιωτικοποιημένα ενώ εντύπωση προκάλεσε για άλλη μια φορά το σχόλιό του για το Καστελλόριζο: «Βρίσκεται σε απόσταση κολύμβησης. Το πρότυπο κολύμβησης της στρατιωτικής σχολής είναι 2 χιλιάδες μέτρα και το νησί βρίσκεται σε απόσταση 1950 μέτρων».

Για τα Rafale που φτάνουν στην Ελλάδα σε λίγες μέρες, τόνισε ότι «στην Ελλάδα υπάρχει ένας ενθουσιασμός με την ενθάρρυνση κάποιων χωρών , όμως εμείς συνεχίζουμε την δουλειά μας και πάντα λέμε ότι αυτές είναι μάταιες προσπάθειες».

