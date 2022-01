Πολιτική

Κ.Ο.Τ.Ε.Σ: ο Πρόεδρος του κόμματος στον ΑΝΤ1 για τον έλεγχο και το… σκάκι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τους ελέγχους για παράνομη συνάθροιση και τις αναφορές για επιτραπέζια παιχνίδια. ΓΙατί κάνει λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες.

Για την έφοδο που έκαναν αστυνομικοί στις 2 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, στα γραφεία του κόμματος Κ.Ο.Τ.Ε.Σ (συντομογραφία του ¨Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση”), μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Πρόεδρος του.

Όπως υποστήριξε ο κ. Λούβρος, οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν μέσα στον χώρο 45 άτομα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, αλλά «είμασταν γύρω στα 30-32 άτομα, σε έναν χώρο 800 τετραγωνικών, δεν υπήρχε συνωστισμός»

Ακόμη, είπε ότι τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος δεν έπαιζαν επιτραπέζια παιχνίδια, όπως φέρονταν, σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά έπαιζαν όλοι τους σκάκι, σημειώνοντας ότι «θα πρέπει να εισαχθεί ως μάθημα στα σχολεία».

Ως υπεύθυνος του χώρου, ο 67χρονος πρόεδρος του κόμματος, μόλις οι αστυνομικοί μπήκαν μέσα για έλεγχο αντέδρασε, λέγοντας ότι είναι γραφεία κόμματος και δεν μπορεί να γίνει έλεγχος.

«Είναι παράνομο να παρεμβαίνει κάποιος σε ένα κόμμα με 16000 μέλη. Ήρθαν τρεις συνεχόμενες ημέρες για έλεγχο, την μια μέρα λίγοι αστυνομικοί, την άλλη μέρα δύο αστυνομικοί και την τρίτη ημέρα 8 άτομα. Αυτό είναι παρέμβαση στην λειτουργία του κόμματος», είπε ο κ. Λούβρος, κάνοντας λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από τους ελέγχους, που σχετίζεται με την κάθοδο του κόμματος μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2019.

Μάλιστα, συνομιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη, υποστήριξε πως μόνο σε εκείνον δόθηκε πρόστιμο, επειδή δεν φορούσε μάσκα, καθώς και ότι «οι αστυνομικοί απαγόρευαν στον κόσμο να βγει από τον χώρο μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Παυλάκης: κλειστά σχολεία και νέα μέτρα για να μειωθεί το “τσουνάμι”

Κεντρικό Σχολείο: Το πρώτο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο νεοελληνικό κράτος

ΕΦΚΑ - ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές της εβδομάδας