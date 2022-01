Οικονομία

Χειμερινές εκπτώσεις: ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Πότε ξεκινά η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων. Πόσο θα διαρκέσουν. Ποια Κυριακή θα λειτουργήσει κανονικά η αγορά.

Από τις 10 Ιανουαρίου έως και τις 28 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά οι χειμερινές εκπτώσεις, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

Σύμφωνα με τον ΣΕΛΠΕ, την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων δηλαδή στις 16 Ιανουαρίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά σε όλη την επικράτεια από 11 π.μ. έως 8 μ.μ.

«Στη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές, με άψογη εξυπηρέτηση και σεβασμό στο καταναλωτικό κοινό. Πληροφορούμε επίσης το καταναλωτικό κοινό ότι οι εταιρίες -μέλη μας έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πιστή τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων» τονίζεται στην ανακοίνωση του Συνδέσμου.

