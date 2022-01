Πολιτισμός

Πέθανε η Σοφία Μιχοπούλου

Θλίψη στον χώρο του θεάτρου για τον χαμό της Σοφίας Μιχοπούλου. Η ανακοίνωση του ΚΘΒΕ.



Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Σοφίας Μιχοπούλου, «μιας σπουδαίας, αφοσιωμένης στην Τέχνη της, ηθοποιού και δασκάλας υποκριτικής που τίμησε το Θέατρο και το υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια, αφοσίωση, γνώση και μεθοδικότητα», εκφράζει με ανακοίνωσή του το ΚΘΒΕ.

Η Σοφία Μιχοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Πέλου Κατσέλη και συμμετείχε σε σεμινάρια με τον Tatsumi Hijikata στο Τόκιο και με τον Peter Brook στο Παρίσι. Από το 1958 έως το 1968 συμμετείχε σε πολλές παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης σε σκηνοθεσία του Κάρολου Κουν. Συνιδρύτρια και βασικό στέλεχος του Θεάτρου Άττις, ήταν από το 1985 και επί σειρά ετών σταθερή συνεργάτιδα του Θόδωρου Τερζόπουλου, ερμηνεύοντας σημαντικούς ρόλους. Συνεργάστηκε επίσης με το Δραματικό Κέντρο Βιέννης για μεγάλο διάστημα πραγματοποιώντας εκεί σεμινάρια και παραστάσεις, με το Εθνικό Θέατρο και άλλους θεατρικούς οργανισμούς.

Σημαντική, όπως αναφέρει το ΚΘΒΕ, ήταν και η εκπαιδευτική της δράση, με σεμινάρια στη Θερινή Ακαδημία και Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στο Κέντρο Αρχαίου Δράματος και αλλού, στη Μαδρίτη, Μέριδα, στα Κανάρια νησιά (Πανεπιστήμιο Tenerrife), στη Δραματική Σχολή του Buenos Aires, στο Βέλγιο, Γάνδη και στη Δραματική Σχολή Αμβέρσας με θέμα: «Εκπαίδευση και προετοιμασία του ηθοποιού - Νόμος των αντιθέτων - Ειδικές ασκήσεις για την κατάκτηση μέσα απ' όλα τα σημεία του σώματος και της φωνής, των πηγών ενέργειας, την αρμονία ανάμεσα στο λόγο και τη σωματικότητα. Έως τη Διονυσιακή και Απολλώνια διάσταση, που βρίσκει την υπέρτατη μορφή της στο μεγάλο για τον ηθοποιό σχολείο και δάσκαλο την Αρχαία Ελληνική Τραγωδία».

Οι συνεργασίες της Σοφίας Μιχοπούλου με το ΚΘΒΕ είναι οι εξής: «Μια πνοή λουλουδιών» του Τζαίμς Σώντερς Τζαίημς/ Σκηνοθεσία: Γιώργος Θεοδοσιάδης (1972), «Ο άνθρωπος, το κτήνος και η αρετή» του Λουίτζι Πιραντέλλο/ Σκηνοθεσία: Πάνος / Χαρίτογλου Πάνος (1973), Θεατρικό Εργαστήριο του ΚΘΒΕ - Α' φάση - (2007) Masterclass, «Η Φιλονικία» του Μαριβώ - «Καθαροί, πια» της Σάρα Κέην: μία παράλληλη ανάγνωση / Μαριβώ, Κέιν Σάρα Κέιν/ Σκηνοθεσία: Γιάννης Παρασκευόπουλος (2007) Masterclass.

