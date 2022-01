Πολιτική

Αιγαίο: τουρκική υπερπτήση με... drone

Αλλάζει τακτική η Άγκυρα στις προκλητικές υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά.

Υπερπτήση τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους UAV, πραγματοποιήθηκε πάνω από την Κανδελιούσα, σήμερα, Δευτέρα 3 Ιανουαρίου, στις 14:48.

Η υπερπτήση, που αυτή τη φορά πραγματοποιήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πραγματοποιήθηκε στα 19.000 πόδια.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε κατά πάγια τακτική.

Παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την τουρκική οικονομία, η Αγκυρα, παραμένει πιστή στην τακτική των προκλήσεων και της ρητορείας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.



Αυτή την φορά προχώρησε σε μια ακόμη προκλητική ανάρτηση, με στόχο το Καστελλόριζο.

