Τραμπ: Κλήτευση των παιδιών του στην Εισαγγελία

Τα δύο ενήλικα παιδιά του τέως Προέδρου των ΗΠΑ, Ιβάνκα και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ κλήθηκαν στην εισαγγελία για τις υποθέσεις του.

Η εισαγγελία της Νέας Υόρκης κλήτευσε δύο από τα ενήλικα τέκνα του Ντόναλντ Τραμπ, την Ιβάνκα Τραμπ και τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με τις επιχειρηματικές πρακτικές του πρώην προέδρου των ΗΠΑ και της εταιρείας του.

Η γενική εισαγγελέας Λετίσια Τζέιμς έχει επίσης κλητεύσει τον ίδιο τον Τραμπ. Δικηγόροι της οικογένειας Τραμπ προσπαθούν να εμποδίσουν την κατάθεση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ και των παιδιών του ενώπιον της εισαγγελέως, σύμφωνα με πηγές του δικαστηρίου της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Την είδηση για τις κλητεύσεις μετέδωσαν πρώτοι οι New York Times, επικαλούμενοι άτομο που γνωρίζει την υπόθεση.

Τον περασμένο μήνα ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μήνυσε την Τζέιμς, προκειμένου να εμποδίσει την έρευνα σχετικά με τον Οργανισμό Τραμπ, κατηγορώντας τη δημοκρατική εισαγγελέα για κομματική πολιτική.

Η Τζέιμς ερευνά εάν η εταιρεία χρησιμοποίησε δόλιες τακτικές προκειμένου να λάβει τραπεζικά δάνεια και να εξασφαλίσει φοροαπαλλαγές.

Ο Έρικ Τραμπ, γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, ανακρίθηκε από το γραφείο της Τζέιμς τον Οκτώβριο του 2020.

