Πάτρα: Πιτμπουλ επιτέθηκε σε ζευγάρι και κατακρεούργησε το σκυλί τους!

Στο χειρουργείο το σκυλάκι, στο Αστυνομικό Τμήμα το ζευγάρι. Άγριο περιστατικό στην Πάτρα.

Τον τρόμο έζησε το απόγευμα της Δευτέρας ένα ζευγάρι στην περιοχή της Τέρψης στην Πάτρα, όταν τους επιτέθηκε ένα άγριο σκυλί, ράτσας πιτ-μπουλ, τραυματίζοντας τους ίδιους αλλά και το σκυλάκι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι είχε βγει για περίπατο, μαζί με τον σκύλο τους όταν ένα εξαγριωμένο πιτ-μπουλ άρχισε να τους γαβγίζει άγρια.

Στη συνέχεια, και ενώ προσπάθησαν να απομακρυνθούν, το πιτ-μπουλ επιτέθηκε τραυματίζοντας πολύ σοβαρά το σκυλί του ζευγαριού, ενώ τραυμάτισε και τον άνδρα, καταφέροντάς του δαγκώματα σε μέρη του σώματός του.

Το ζευγάρι έντρομο ζήτησε βοήθεια. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το άτυχο σκυλάκι τους σχεδόν κατακρεουργήθηκε ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο άνδρας, θύμα της επίθεσης, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, ενώ του περιστατικού επιλήφθηκε η αστυνομία, καθώς πρόθεση του ζευγαριού είναι να υποβληθεί μήνυση στους ιδιοκτήτες του πιτ-μπουλ.

Pηγή: flamis.gr

