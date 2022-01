Τεχνολογία - Επιστήμη

Ανάργυρος Μαριόλης: ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο το 2021 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στον ΑΝΤ1 για την διάκριση του, μεταξύ εκατοντάδων χιλιάδων ιατρών από όλον τον κόσμο και το όραμα του για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Ο Ανάργυρος Μαριόλης, Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης και Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον κορονοϊό, ανακηρύχθηκε από παγκόσμιο οργανισμό ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο για το 2021.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στην πολύχρονη υπηρεσία του σε ασθενείς σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως ο Βύρωνας και η Μάνη, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «ο αγώνας και η ελπίδα με βοήθησαν να μείνω στο πλάι των ασθενών, μέσα στην πανδημία του κορονοϊού».

Μεταξύ άλλων, ο Ανάργυρος Μαριόλης υπήρξε πρωτοπόρος στην δημιουργία του πρώτου κέντρου υγείας αστικού τύπου στον Βύρωνα, που αποτέλεσε παράδειγμα για ανάλογες δομές και σε άλλες χώρες.

Αναφέρθηκε συχνά στην σημασία και την ανάγκη ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας υγείας και ύπαρξης της κατάλληλης ιατρικής φροντίδας για τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και νησιών.

Υπενθύμισε πως το 2019 είχε βραβευθεί ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός στην Ευρώπη, ανάμεσα σε εκατοντάδες χιλιάδες συναδέλφους του, διευκρινίζοντας «γνωρίζω ότι πολλοί συνάδελφοι μου είναι καλύτεροι από εμένα. Με έχουν αγκαλιάσει οι άνθρωποι και εγώ θα συνεχίσω να τους αντιμετωπίζω με στοργή».

Παρακολουθήστε την συνομιλία του Ανάργυρου Μαριόλη με τον Γιώργο Παπαδάκη, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

Ειδήσεις σήμερα:

Άυλο συναινετικό διαζύγιο μέσω gov.gr

Εξαδάκτυλος: Να πάει ο ΕΟΔΥ στα σχολεία - Νέες εξαιρέσεις από την καραντίνα

Κορονοϊός - Γερμανία: παιδιά έκαναν εμβόλιο με δόσεις για ενήλικες