Μαριόλης: πότε θα ανοίξουν τα γυμνάσια και τα δημοτικά

Το μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, υπογράμμισε ότι «ο ιός είναι εδώ και πιέζει το σύστημα υγείας».

“Δύσκολες οι ημέρες, ο ιός είναι εδώ και παραμένει και πιέζεται το σύστημα υγείας”, δήλωσε στο ο Ανάργυρος Μαριόλης, διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας.

Για το εμβόλιο της Astrazaneca, ο κ. Μαριόλης ανέφερε ότι “στην Ελλάδα έχουμε ένα περιστατικό και φαίνεται ότι δεν σχετίζεται. Ένα ποσοστό το βλέπουμε με τις θρομβώσεις άσχετα των εμβολίων”.

Σύμφωνα με τον ίδιο “παρουσιάστηκε λάθος” ότι υπήρχαν διαφωνίες για το άνοιγμα των λυκείων. Όπως εξήγησε “δεν υπήρχε διαφωνία για το άνοιγμα των σχολείων. Υπήρχε διαφορετική άποψη για την ημερομηνία”.

“Είναι ομόφωνη απόφαση για τις προϋποθέσεις για το άνοιγμα, το θέμα ήταν η ημερομηνία, αν θα είναι έτοιμη η πολιτεία στις 12 Απριλίου”, τόνισε μιλώντας στο «Θέμα 104,6».

Για τα γυμνάσια και τα δημοτικά, ο κ. Μαριόλης είπε ότι πάμε μετά το Πάσχα καθώς “δεν μπορούν να λειτουργήσουν τώρα”, ενώ χαρακτήρισε πολύ μεγάλο όπλο τα self test.

