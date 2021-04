Οικονομία

ΓΣΕΕ: Το 40% των εργαζομένων δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του

Τι δείχνει η έρευνα της ΓΣΕΕ για τους εργαζόμενους και τη συγκριτική αποτίμηση δεικτών κλίματος αναφορικά με την εξέλιξη των αμοιβών.

«Το 40% των εργαζομένων που εργάζεται υπερωριακά δηλώνει ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του, ενώ σχεδόν καθολική με 73% είναι η απαίτηση των εργαζομένων να πληρώνονται τις υπερωρίες τους αντί να λαμβάνουν άδεια ή ρεπό».

Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από τα αποτελέσματα ειδικής θεματικής έρευνας κοινής γνώμης, που δίνονται στη δημοσιότητα από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και το Ινστιτούτο Εργασίας. Η εν λόγω έρευνα απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για την καταγραφή-μέτρηση και τη συγκριτική αποτίμηση δεικτών κλίματος αναφορικά με την εξέλιξη των αμοιβών, την ασφάλεια της θέσης εργασίας τους, το χρόνο εργασίας και την πληρωμή της υπερεργασίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα ευρήματα, που προκύπτουν, είναι τα εξής:

Το 52% των εργαζομένων αναφέρει ότι εργάζεται παραπάνω από το κανονικό ωράριό του σε εβδομαδιαία βάση.

Από αυτούς, το 25% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 1-3 ώρες.

Το 17% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 4-6 ώρες.

Το 4% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 7-8 ώρες.

Το 6% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 9 ώρες και πάνω.

Το 40% των εργαζομένων που εργάζεται υπερωριακά δηλώνει ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του.

Από αυτούς, το 52% των εργαζομένων που απασχολείται με πλήρη απασχόληση δηλώνει ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του και αντίστοιχα το 24% των εργαζομένων που απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Σχεδόν καθολική με 73% είναι η απαίτηση των εργαζομένων να πληρώνονται τις υπερωρίες τους αντί να λαμβάνουν άδεια ή ρεπό.

Το 60% των εργαζομένων μερικής απασχόλησης δηλώνει ότι με βάση τη σύμβασής τους εργάζονται πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα.

Από αυτούς, το 36% δηλώνει ότι εργάζεται από 21-30 ώρες.

Το 24% δηλώνει ότι εργάζεται από 31-35 ώρες.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «σε συνέχεια ανάλογης έρευνας του Ιανουαρίου του 2021, καταγράφονται οι αρνητικές εργασιακές επιπτώσεις στην εντατικοποίηση, το χρόνο εργασίας, καθώς και τις απλήρωτες υπερωρίες στους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα. Τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας καταγράφουν ανάλογες - ελαφρώς βελτιωμένες - απόψεις με αυτήν του Ιανουαρίου του 2021».

Συγκεκριμένα:

Το 53% των ερωτηθέντων εκφράζει απαισιοδοξία για την πορεία της χώρας στους μήνες που έρχονται.

Το 35% των εργαζομένων δηλώνουν απαισιόδοξοι για τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους και το 56% δηλώνει αισιοδοξία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η έρευνα αποτυπώνει με ξεκάθαρο τρόπο την ένταση της παραβατικότητας που επικρατεί στην αγορά εργασίας σε σχέση με την εντατικοποίηση της εργασίας, την έκταση της υπερεργασίας, καθώς και την έκταση των απλήρωτων υπερωριών στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα σε μία κρίσιμη γι' αυτούς περίοδο σχετικά με την υγεία και την ασφάλειά τους, τη μεγάλη μείωση των εισοδημάτων τους και τη γενικότερη ανασφάλειά τους, χρειάζονται την ενίσχυση της προστασίας τους, την καταπολέμηση της παραβατικότητας σε βάρος τους και τη θεσμική κατοχύρωση και ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Καλούμε την κυβέρνηση:

να αντιμετωπίσει με συγκεκριμένες ενέργειες την έντονη παραβατικότητα, που παρατηρείται εντεινόμενη στην αγορά εργασίας,

να προχωρήσει σε ενέργειες ουσιαστικής στήριξης της εργασίας και των πληττόμενων εργαζομένων,

να αποκαταστήσει και να ενισχύσει το θεσμό των ανεξάρτητων συλλογικών διαπραγματεύσεων,

να προστατεύσει το 8ωρο και το χρόνο εργασίας των εργαζομένων ως το ελάχιστο μέσω κοινωνικής προστασίας.

Όσο η εργασία και οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν την υποστήριξη και την ενδυνάμωση, που τους αναλογεί, οι σοβαρές στρεβλώσεις, ο κατακερματισμός και οι ανισότητες στην αγορά εργασίας, θα εντείνονται.

Σε αυτήν τη δύσκολη - από κάθε άποψη - συγκυρία, η πλήρης επαναφορά και ενεργοποίηση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων αποτελεί περισσότερο από ποτέ πλέον επιβεβλημένη κοινωνική αναγκαιότητα» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η έρευνα της ΓΣΕΕ:

