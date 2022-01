Οικονομία

Γεωργιάδης για PCR τεστ: κοντά στα 50 ευρώ – Σήμερα η ΚΥΑ

Νέα τιμή θα οριστεί για τη διενέργεια μοριακών τεστ για τον κορονοϊο από σήμερα, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Κάτω από 60 ευρώ και κοντά στα 50 ευρώ θα οριστεί η τιμή των μοριακών τεστ κορονοϊού (PCR) όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο ΣΚΑΪ.

Η σχετική υπουργική απόφαση θα εκδοθεί, όπως είπε ο υπουργός, σήμερα το μεσημέρι και κανείς δεν θα μπορεί να υπερβεί την νέα αυτή τιμή καθώς πρόκειται για διατίμηση.

Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ακόμη, ότι η τιμή ορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιο συμφέρουσα για τον πολίτη και να μην θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη διαδικασία, καθώς εάν τα περισσότερα εργαστήρια δεν έχουν το παραμικρό κέρδος ή και μικρή ζημιά, τότε τα τεστ θα γίνονται από λιγότερα κέντρα και η αναμονή και η πίεση θα αυξηθεί στα υπόλοιπα.

Ειδικότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε πως «πρέπει να βάλουμε μία διατίμηση η οποία θα είναι πιο συμφέρουσα για τον πολίτη αλλά που δεν θα θέτει σε κίνδυνο τη διαδικασία αυτή καθ’ αυτή των τεστ. Γιατί το μείζον εδώ είναι να έχουμε εικόνα της πανδημίας. Η τιμή των 60 ευρώ που έχουμε στην Ελλάδα σήμερα είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι λογικό όλοι να ανησυχούμε και να θέλουμε το ακριβές ποσό να πάει όσο γίνεται πιο χαμηλά. Σήμερα το μεσημέρι θα βγάλω μια νέα υπουργική απόφαση με χαμηλότερη τιμή».

