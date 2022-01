Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Η νέα Σελήνη σκοντάφτει στον Κρόνο και αυτό φέρνει σε πολλούς, κυρίως στα ζώδια του σταθερού σταυρού, νέα που δεν ήθελαν να ακούσουν και δυσάρεστες εξελίξεις», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Συμπλήρωσε πως «η Αφροδίτη ευτυχώς κάνει μια καλή όψη με τον Ποσειδώνα και δίνει τρυφερότητα, αγάπη, φαντασία, συμφιλίωση και σε ότι αφορά τους καλλιτέχνες και δυνατή έμπνευση».

Ακόμη, με αφορμή την παρουσία της Μιμής Ντενίση στην εκπομπή, αναφέρθηκε και στον αστρολογικό χάρτη της, που εξηγεί, όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, τον δυναμισμό και τον χαρακτήρα της.

Παρακολουθήστε την ενότητα με τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





