Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η νέα Σελήνη και ο… Φεβρουάριος (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Έγινε χθες νέα Σελήνη στον Αιγόκερω, που αφορά και τον άνδρα και την γυναίκα, σε τρίγωνο με τον Ουρανό, που φέρνει νέο ξεκίνημα στα επαγγελματικά, στα κοινωνικά και γενικά σε ότι έχει να κάνει με την οικογένεια», είπε η Λίτσα Πατέρα, πριν από την έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις των ζωδίων, στην εκπομπή «Το Πρωινό», στην πρώτη εμφάνιση της για το 2022, σημειώνοντας ακόμη πως «η νέα Σελήνη, δεν διαρκεί μια ημέρα, αλλά για ένα 15νθήμερο».

Όπως προσέθεσε η αστρολόγος, «ο Ερμής, που δείχνει την επικοινωνία, μπαίνει στον Υδροχόο και στέλνει μηνύματα για λύσεις σε προβλήματα», συμπληρώνοντας πως «η Αφροδίτη μας φέρνει κοντά, αγαπημένα πρόσωπα από το παρελθόν».

Ακόμη, η Λίτσα Πατέρα ανέφερε πως «οι προβλέψεις για τον Φεβρουάριο δείχνουν ότι θα γίνουν πολλά ωραία πράγματα, πολύς κόσμος θα γίνει καλά και οι καλλιτέχνες που θα δημιουργήσουν κάτι ή θα κυκλοφορήσουν κάτι γύρω στις 15 Φεβρουαρίου θα πάνε πολύ καλά».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ξεκίνησε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό», στην πρώτη εκπομπή για το 2022:

