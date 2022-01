Οικονομία

PCR test: πλαφόν στα 47 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται σε ανακοινωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για την νέα ανώτατη τιμή. Πως διαχωρίζεται σε 35 + 12 ευρω.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της:

"Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό, τα διαγνωστικά εργαστήρια και τις ιδιωτικές κλινικές ότι από την Πέμπτη 06/01/2022 τροποποιούνται τα ανώτατα όρια τιμής χρέωσης (πλαφόν) για το διαγνωστικό έλεγχο με τη μέθοδο PCR ως εξής:

Ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, το ποσό των τριάντα πέντε(35) ευρώ. Ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές, το ποσό των δώδεκα (12) ευρώ.

Τα προαναφερθέντα ανώτατα όρια τιμής χρέωσης δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση κατά την οποία η δειγματοληψία πραγματοποιείται εκτός ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και ιδιωτικών κλινικών οπότε η τιμή τους διαμορφώνεται ελεύθερα.

Τα ανωτέρω θα προβλέπονται σε Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη που βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης".

Την μείωση του πλαφόν είχε προαναγγείλει την Δευτέρα ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", μετά από το τσουνάμι διαμαρτυριών από τηλεθεατές για την τιμή των μοριακών τεστ ανίχνευσης κορονοϊού.

Πάντως απο την πλευρά του, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είχε ταχθεί κατά της μείωσης του πλαφόν, εγείρωντας ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα και την αξιοπιστία των τεστ μετά απο την μείωση της τιμής τους.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «αφού για 2 χρόνια άφησαν ανεξέλεγκτο το πλιάτσικο με τα μοριακά τεστ και αφού τον άδειασε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε την... υπέρβαση του και μειώνει τελικά από την ερχόμενη Πέμπτη την τιμή από τα 60 στα 47 ευρώ. Δηλαδή μία οικογένεια αντί να πληρώνει 240 ευρώ την εβδομάδα για να δει αν έχει νοσήσει, θα πληρώνει 188. Οι άνθρωποι δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα, την απαραίτητη ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και την οικονομική αδυναμία των νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν ακόμα και στα απαραίτητα εν μέσω εκρηκτικής ακρίβειας. Η κυβέρνηση να αφήσει την κοροϊδία και να συνταγογραφήσει δωρεάν τα μοριακά και τα rapid test, όπως γίνεται σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες».

Το Κίνημα Αλλαγής σημειώνει «τη στιγμή που η πανδημία παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και η ανάγκη για συνεχή test από τους πολίτες γίνεται επιτακτική, η κυβέρνηση δείχνει να αποφασίζει με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον των μεγάλων ιδιωτικών διαγνωστικών και θεραπευτικών κέντρων και όχι το δημόσιο συμφέρον. Ήδη από χθες, καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση για την αύξηση των σημείων δωρεάν ελέγχου και διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας, ώστε να πραγματοποιούν δωρεάν test οι πολίτες, χωρίς ταλαιπωρία και συνωστισμό. Καμία αντίδραση από την κυβέρνηση. Ήδη από χθες, καταθέσαμε πρόταση για αύξηση των δωρεάν self-tests, ώστε να είναι ευκολότερη η διάγνωση και τήρηση των κατάλληλων μέτρων προστασίας της κοινότητας. Καμία αντίδραση από την κυβέρνηση. Ήδη από χθες, καταθέσαμε πρόταση για εισαγωγή ανώτατης επιτρεπτής τιμής 7 ευρώ για τη διενέργεια rapid test και 40 ευρώ στα PCR. Πρόταση που αφενός ελαφρύνει το κόστος για τους πολίτες που πραγματοποιούν τον έλεγχο με δικά τους έξοδα, αφ’ ετέρου θα καθιστά βιώσιμη τη διενέργεια των test από τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τα οποία θα κληθούν να ελαχιστοποιήσουν το περιθώριο κέρδους τους. Δυστυχώς, η σημερινή απόφαση της της κυβέρνησης δεν προστατεύει τους πολίτες από την υπέρμετρη επιβάρυνση, σε μια ευαίσθητη συγκυρία για τη δημόσια υγεία. Καλούμε την κυβέρνηση να λειτουργήσει επιτέλους με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να επανέλθει με νέα απόφαση που θα λαμβάνει υπόψη το συμφέρον των πολιτών και μόνο».

«Το κόστος που επωμίζεται ο Έλληνας πολίτης για την διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων για τον κορονοϊό (PCR και Rapid) είναι διπλάσιο έως και πολλαπλάσιο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με πολύ υψηλότερα εισοδήματα. Η Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγμή είχε απαιτήσει από την κυβέρνηση την συνταγογράφηση του μοριακού διαγνωστικού ελέγχου για όλους τους Έλληνες, ώστε να υπάρχει πλήρης και αξιόπιστη ιχνηλάτηση της πανδημίας. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν υιοθέτησε την πρόταση μας, αλλά επέτρεψε την οικονομική εξόντωση των Ελλήνων, προς όφελος ιδιωτών. Αποδεικνύοντας ότι δεν λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αλλά την υπεράσπιση ιδιωτικών συμφερόντων ολιγαρχών. Η Ελληνική Λύση προειδοποιεί όσους πλούτισαν εις βάρος της υγείας των Ελλήνων, ότι θα λογοδοτήσουν πέραν πάσης «ασυλίας» και «ακαταδίωκτου», αναφέρει η Ελληνική Λύση.

Το ΜέΡΑ25 αναφέρει «ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης μείωσε το κόστος των PCR στα 47€, χωρίς καν να δίνει τη δυνατότητα αυτά να συνταγογραφούνται! Αυτήν την τόσο «μεγάλη επιτυχία» επιβεβαιώνει και ο ΠΙΣ προειδοποιώντας ότι φθηνότερα τεστ θα ήταν αναξιόπιστα. Προφανώς στην υπόλοιπη ΕΕ τα τεστ είναι αναξιόπιστα!».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: πέθανε αντιεμβολιστής γιατρός

Τραγωδία στο κυνήγι - Άρτα: έμφραγμα υπέστη ο πατέρας του 16χρονου

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)