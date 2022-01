Κοινωνία

Ομηρία στον Άγιο Παντελεήμονα: Φοβάμαι για τη ζωή μου, θα ‘ρθει να με σκοτώσει

Συγκλόνισε η γυναίκα που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, η οποία κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή.

Στον Ανακριτή κατέθεσε σήμερα η 31χρονη από τη Βουλγαρία, που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον πρώην σύντροφός της, ο οποίος την απήγαγε και την κρατούσε όμηρο στο διαμέρισμά του, στον Άγιο Παντελεήμονα, την Πρωτοχρονιά.

Ο κατηγορούμενος μάλιστα μετέδιδε live στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook τον ξυλοδαρμό της.

Η γυναίκα που έφτασε στην Ευέλπιδων περπατώντας με δυσκολία και με εμφανή τα σημάδια από τον ξυλοδαρμό, περιέγραψε τις φρικιαστικές στιγμές που έζησε, εκφράζοντας φόβους για τη ζωή της.

«Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο, φοβάμαι πάρα πολύ για την ζωή μου γιατί μπορεί να τον αφήσουν ελεύθερο. Είμαι σίγουρη ότι θα έρθει πάλι για να με σκοτώσει. Στο σπίτι την πρωτοχρονιά ήρθε να με πάρει από την τρέλα του, γιατί ήθελε να με σκοτώσει», δήλωσε εξερχόμενη από το γραφείο του ανακριτή.

«Με είχε ξαναχτυπήσει πολλές φορές αλλά δεν ήθελα να πάω στην αστυνομία, αλλά δεν ήθελα να έρθει και αυτή η μαύρη μέρα μου. Ξέρω ότι έχει ξανακάνει το ίδιο και σε άλλη μια γυναίκα, έχει δύο παιδιά αυτή η γυναίκα και ήθελε να σκοτώσει και τα παιδιά της. Δεν ξέρω τι θα γίνει», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος της, ο κ. Γώγος, δήλωσε ότι «ολοκληρώθηκε η ανάκριση, κατέθεσε συμπληρωματικά για το φρικτό έγκλημα για το οποίο έχει γίνει εις βάρος της. Κατέθεσε όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία καθώς και τις ιατρικές εξετάσεις της. Ευελπιστούμε αύριο, που θα οδηγηθεί και ο θύτης στην ανακρίτρια να έχουμε το εύλογο αποτέλεσμα της προσωρινής κράτησης. Ανησυχεί πάρα πολύ για το αποτέλεσμα της ανάκρισης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι το επιθυμητό. Αν δεν προφυλακιστεί ο θύτης πραγματικά ανησυχεί πάρα πολύ για την ζωή της. Αν δεν υπάρξει προσωρινή κράτηση αυτό δεν ξέρω αν θα μπορέσει να παραμείνει στη χώρα και αν θα μπορέσει να έχει μια σταθερή διαμονή και αν θα είναι κυνηγημένη για το υπόλοιπο της ζωής της».

Ο 34χρονος Αιγύπτιος, που ζήτησε κι έλαβε αναβολή, θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Ανακριτική.

