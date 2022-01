Πολιτική

Μεταναστευτικό: Απεμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων από την διαχείριση του

Συνάντηση Παναγιωτόπουλου - Μηταράκη για την απεμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων από τη διαχείριση του Μεταναστευτικού.

Συνάντηση ΥΕΘΑ Νίκου Παναγιωτόπουλου με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη.

Το θέμα της συνάντησης ήταν η απεμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων από τη διαχείριση του Μεταναστευτικού.

Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλας Παναγιωτόπουλος δέχθηκε σήμερα, Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022, τον Υπουργό Μεταναστεύσεως & Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη με αφορμή την από 31 Δεκεμβρίου 2021 κατάργηση της εμπλοκής των Ενόπλων Δυνάμενων από την διαχείριση δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και την άρση ισχύος των ειδικών διατάξεων που αφορούσαν στην διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης.

Στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιωάννης Καποδίστριας» στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς και ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης, ενώ τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ εκπροσώπησε ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης. Παρόντες ήταν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, ο Υπαρχηγός ΓΕΑ Υποπτέραρχος (Ι) Πέτρος Χατζήρης και ο Επιτελάρχης του ΓΕΕΘΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας.

Η παρέμβασή του υπουργού Εθνικής Αμυνας

«Κυρίες και κύριοι,

Με χαρά μας υποδεχόμαστε σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο τον κύριο Νότη Μηταράκη, Υπουργό Μετανάστευσης, προκειμένου να σηματοδοτήσουμε, μια ιδιαίτερη καμπή στη διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Πατρίδα μας. Επισήμως λοιπόν, σήμερα και δυνάμει του Νόμου που έχει ψηφιστεί από το Ελληνικό Κράτος, από 31 Δεκεμβρίου 2021 οι Ένοπλες Δυνάμεις απεμπλάκησαν από τη διαχείριση των ζητημάτων που απορρέουν από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.

Όπως ξέρετε, οι Ένοπλες Δυνάμεις ήταν κατά νόμο αρμόδιες, μεταξύ άλλων και για την σίτιση των προσφύγων και μεταναστών στις Δομές που είχαν δημιουργηθεί, για τη δημιουργία και κατασκευή Δομών (ΚΥΤ, δομές υποδοχής Μεταναστών και Προσφύγων, κλπ.), για την υγειονομική περίθαλψη, για τη μεταφορά υλικών και αναλωσίμων προς τις Δομές αυτές. Είχαν επωμισθεί σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά του μεταναστευτικού.

Η Κυβέρνηση έκρινε -και ο Υπουργός το υλοποίησε- ότι παρά την ευσυνειδησία που επιδείχθηκε -όπως επιδεικνύεται πάντα από τις Ένοπλες Δυνάμεις- στη διαχείριση αυτού του ζητήματος, εν τούτοις, η κύρια αποστολή τους είναι διαφορετική. Έτσι κι αλλιώς εξετέλεσαν, όπως συνεχίζουν να εκτελούν την κύρια αποστολή τους, που είναι η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας, ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Πατρίδας, αυτή είναι και η αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων. Κι έτσι χάρη στον προσεκτικό σχεδιασμό και την εφαρμογή και υλοποίηση του κύριου Υπουργού -γιατί δεν αρκεί μόνο να σχεδιάζεις, αλλά και να υλοποιείς, τουλάχιστον αυτό θέλουμε να πιστεύουμε εμείς στην Κυβέρνηση- έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητες οι Ένοπλες Δυνάμεις στην καθημερινή διαχείριση του Μεταναστευτικού.

Γι’ αυτό το λόγο σήμερα είμαστε εδώ, προκειμένου να σηματοδοτήσουμε με αυτή τη παρουσία μας, αυτή την αλλαγή πολιτικής, την αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης του ζητήματος. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ασφαλώς και ανταπεξήλθαν απολύτως επιτυχώς στη συνδρομή της Πολιτείας, στη διαχείριση ενός ζητήματος περίπλοκου, σύνθετου και με λεπτές, αν θέλετε, αποχρώσεις. Θεωρώ ότι τα κατάφεραν σε εξαιρετικά ικανοποιητικό βαθμό, από εκεί και πέρα όμως θεωρούμε και εμείς, κι αυτή είναι και η κοινή μας πεποίθηση, ότι καλό είναι να επικεντρωθούν στην κύρια αποστολή τους όπως προανέφερα.

Θέλω να ευχαριστήσω για λογαριασμό της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου όλους όσοι συνέδραμαν -κι είναι πάρα πολλοί αυτοί- στη διαχείριση αυτού του σύνθετου ζητήματος, να ευχηθώ να μην προκύψει ξανά ανάγκη και υπάρξει εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων. Από εκεί και πέρα ξέρουμε όλοι ότι εάν προκύψει ανάγκη, όπως και παντού, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα είναι εκεί πάλι. Δεδομένου όμως ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο που είναι σε εκτέλεση και εφαρμογή, χάρη στην μέριμνα της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν ασχολούνται πλέον με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις διαχείρισης αυτού του ζητήματος. Δεδομένου ότι καλύπτεται αυτό από την μέριμνα και τις ενέργειές του Υπουργείου.

Ευχαριστώ».

Μηταράκης: Η κυβέρνηση ανέκτησε τον έλεγχο του μεταναστευτικού

«Η σημερινή εκδήλωση σηματοδοτεί την απεμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων από τη διαχείριση των δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, από τη διαχείριση της καθημερινότητας της μεταναστευτικής κρίσης.

Η Κυβέρνηση ανέκτησε τον έλεγχο του μεταναστευτικού, εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις της απέναντι στον ελληνικό λαό. Μειώσαμε τις ροές φέτος στο χαμηλότερο της δεκαετίας. Οι ροές φέτος ήταν μειωμένες κατά 99% σε σχέση με την κρίση του 2015.

Ως αποτέλεσμα μειώσαμε σε 34 από 121 τις δομές φιλοξενίας που προ διετίας λειτουργούσαν στη χώρα μας και ολοκληρώσαμε την ανάκτηση του ελέγχου λειτουργίας τους με τον ορισμό διοικητή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε κάθε δομή. Αποσυμφορήσαμε ουσιαστικά τα νησιά, αλλά και την ηπειρωτική Ελλάδα από τις επιπτώσεις των ροών των προηγούμενων ετών.

Επιτρέποντας πλέον την κατάργηση των ειδικών διατάξεων που είχε θεσπίσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τη διαχείριση του Μεταναστευτικού.

Κρίσιμη παραμένει για την θωράκιση της χώρας η ολοκλήρωση του εθνικού συστήματος υποδοχής, παρέχοντας αφενός τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για σύντομη παραμονή στις ακριτικές περιοχές της χώρας και αφετέρου ισχυρό αίσθημα ασφάλειας και για τους διαμένοντες και για το προσωπικό και για τις τοπικές κοινωνίες.

Βέβαια αναγνωρίζουμε ότι το Μεταναστευτικό δεν παύει να αποτελεί πρόκληση. Πρόκληση που απαιτεί αυστηρή εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής που έχει εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο, εγρήγορση και σκληρή δουλειά από όλους τους εμπλεκόμενους.

Όλοι θυμόμαστε την κρίση του Έβρου και την αποφασιστικότητα που επέδειξε η πατρίδα μας. Μια ανάλογη προσπάθεια εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου δεν μπορεί να αποκλειστεί στο μέλλον, στον Έβρο και στα νησιά μας. Αλλά θα μας βρει έτοιμους, όπως μας βρήκε το 2020.

Θέλω να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου σε εσάς προσωπικά, κ. Υπουργέ, στο ΥΠΕΘΑ, στο ΓΕΕΘΑ, σε όλους τους άντρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων για την ουσιαστική συμβολή τους την προηγούμενη επταετία για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης».

Παναγιωτόπουλος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση

Μετά τις ευχαριστίες που εξέφρασε ο Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου για τη συνδρομή και τη συνεργασία μεταξύ των δύο Υπουργείων στη διαχείριση του Μεταναστευτικού, ο κ. Παναγιωτόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Δέχομαι τα καλά σας λόγια και τις ευχαριστίες σας, όχι όμως σε προσωπικό επίπεδο, αλλά εξ ονόματος της ομάδος. Διότι μια ομάδα εδώ στο Υπουργείο, Πολιτική, Στρατιωτική Ηγεσία αλλά και Επιτελεία και βέβαια σε όλη τη βάση της πυραμίδας των Ενόπλων Δυνάμεων αφού και απλά Στελέχη εξετέλεσαν την αποστολή τους. Συνεχίζουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι στο καθήκον μας, μέρος του οποίου είναι και η φύλαξη των συνόρων.

Όπως καταλαβαίνετε μπορεί αυτό να σηματοδοτεί κάτι πολύ συγκεκριμένο αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ αλλά οι Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση και φυσικά εξυπακούεται ότι εξακολουθούν να είναι συγκεντρωμένες στο καθήκον της φύλαξης των συνόρων, με όποια συνέπεια έχει αυτό, στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.

Και πάλι σας ευχαριστώ».

