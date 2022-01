Πολιτική

Οικονόμου για σχολεία: Πιο ασφαλείς οι μαθητές μέσα στις τάξεις παρά έξω από αυτές

Τι απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης για τη η συνταγογράφηση των μοριακών τεστ και τι είπε για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα τελευταία μέτρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τη Ρίτσα Μπιζόγλη, εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου με απόλυτη ασφάλεια.

«Αξιολογήσαμε όλα τα δεδομένα και μετά από την εισήγηση της επιτροπής των ειδικών αποφασίσαμε να ανοίξουν τα σχολεία κανονικά, όπως άλλωστε ήταν και η βούληση της Κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου.

Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι έχει εξασφαλιστεί η επάρκεια των τεστ τα οποία θα πρέπει να κάνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρωτόκολλο λειτουργίας των σχολείων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε επίσης ότι σε μια περίοδο έξαρσης της πανδημίας αλλά χωρίς lockdown τα παιδιά θα είναι πιο προστατευμένα μέσα στο ασφαλές σχολικό περιβάλλον, παρά έξω από αυτό.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για την απόφαση της Κυβέρνησης να μη συνταγογραφεί τα μοριακά τέστ, είπε ότι η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη χώρα που προσφέρει στους πολίτες της τόσο εκτεταμένες υπηρεσίες τέστινγκ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι μέχρι στιγμής έχουν δαπανηθεί περίπου 300 εκ. ευρώ για δωρεάν self test στους πολίτες κι έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 8 εκ. τέστ δωρεάν, μοριακά ή rapid.

Τέλος και ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε να μην αφήσει κανέναν μόνο του από την πρώτη στιγμή της κρίσης, είτε υγειονομικά είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και αυτό θα συνεχίσει να κάνει στηρίζοντας και όσες επιχειρήσεις πλήττονται από τα τελευταία μέτρα.

