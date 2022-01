Υγεία - Περιβάλλον

Σχολεία – Λινού: αλλού κλείνουν γιατί νοσούν οι εκπαιδευτικοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αθηνά Λινού και ο Ευάγγελος Μανωλόπουλος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τα σχολεία.

Για «δυσκολία διατήρησης συνοχής του κράτους» έκανε λόγο η καθηγήτρια Αθηνά Λινού μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της αύξησης των κρουσμάτων που έχει προκαλέσει η μετάλλαξη Όμικρον.

Εξήγησε πως «είναι πολλοί αυτοί που νοσούν κι έχουν έρθει σε επαφή με κρούσμα και το ότι ένα 20-25% δεν μπορεί να εργαστεί, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα».

Σχετικά με το πρωτόκολλο του 50+1% που διατηρήθηκε, εξέφρασε την άποψη ότι, «θα έπρεπε να πέσει πολύ περισσότερο από το 30-40% για να προστατεύσουμε τα παιδιά», επισημαίνοντας ότι, «σε πολλές χώρες κλείνουν τα σχολεία επειδή νοσούν οι εκπαιδευτικοί».

Ερωτηθείσα σχετικά με το πώς θα υποβάλλονται σε τεστ τα παιδιά, είπε πως «ιδανικά θα έπρεπε να γίνουν στο σχολείο και πριν μπει το παιδί στην αίθουσα».

Διευκρίνισε δε ότι, «το rapid και το self test δεν είναι το ίδιο», αφού «άλλο να το κάνει ένας επιστήμονας κι άλλο ένας γονιός».

Φέρνοντας, τέλος ως παράδειγμα και τα όσα γίνονται στις ΗΠΑ αυτήν τη στιγμή, είπε πως «αν μια μέρα δεν πάνε 2-3 δάσκαλοι, θα αναγκαστούν να ενώσουν τμήματα».

Ο καθηγητής Φαρμοκολογίας Ευάγγελος Μανωλόπουλος, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» έκρινε ότι «τα μέτρα είναι πολύπλοκα» και εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για το τι θα συμβεί μέχρι το Σαββατοκύριακο. «Αμφιβάλλω αν θα ισχύσουν μέχρι το Σαββατοκύριακο», είπε, εξηγώντας πως «η Όμικρον είναι σε άνοδο και δεν έχουμε δει ακόμα τι σημαίνει σε εισαγωγές στα νοσοκομεία».

Τάχθηκε και εκείνος υπέρ του ανοίγματος του σχολείου, με τα απαραίτητα μέτρα, ενώ τόνισε πως «πρέπει να βρεθεί μια λύση για τον ΕΟΔΥ, πώς θα κάνει τα τεστ, ποιος θα τα κάνει», αφού «για την επαρχία αυτά δεν είναι ρεαλιστικά».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Νέα μετάλλαξη “Καμερούν”

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση πυραύλου προς τη θάλασσα

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σε 144 σημεία την Τετάρτη