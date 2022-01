Life

Καταγγελία στο “Πρωινό”: Ο Φιλιππίδης χρωστά 100000 για τη βίλα στο Σοφικό

Ο πρόεδρος της κοινότητας και η πολιτική μηχανικός καταγγέλλουν στην εκπομπή «Το Πρωινό» ότι ο προφυλακισμένος ηθοποιός τους χρωστά υπέρογκο ποσό.

Οι άνθρωποι που εργάστηκαν, μηχανικοί, μαραγκοί, ηλεκτρολόγοι, εργάτες, για τη βίλα του Πέτρου Φιλιππίδη στο Σοφικό η οποία βγαίνει στο «σφυρί» είναι απλήρωτοι. Σύμφωνα με την καταγγελία, που έγινε στην εκπομπή "Το Πρωινό" πρόκειται για ποσό που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Σοφικού, Γρηγόρης Ρωτίδη, ο οποίος έχει εμπλακεί στην κατασκευή του σπιτιού για τα ξυλουργικά, επιβεβαίωσε ότι, «αγόρασε ένα σπίτι, το ανακαίνισε και χρωστάει σε όλο τον κόσμο εδώ και 10 χρόνια γύρω στις 100.000 ευρώ» και συμπλήρωσε πως «χρωστάει σε όλο τον κόσμο και σε μένα έχει ένα ‘φέσι’ 2000 για ξυλουργικά».

Για τα χρέη που προέκυψαν πριν από τις καταγγελίες μίλησε και η πολιτική μηχανικός που είχε αναλάβει το σπίτι, Νικολέτα Γιάννου, η οποία είπε πως όταν διεκδίκησε τα χρήματά της εξωδικαστικά, «μου έλεγαν είχαμε συμφωνήσει σε αυτά τα χρήματα και αυτά πήρες».

Είπε ωστόσο ότι, «ξεκίνησε να φτιάχνει το σπίτι, πήρε το δίπλα οικόπεδο και συνέχισε τις εργασίες», χωρίς να πει σε κανέναν ότι δεν έχει χρήματα ή ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά.

Μάλιστα αναφέρθηκε σε πέντε αγωγές που έχουν κατατεθεί, από τις εμπλεκόμενες στην οικοδομή ειδικότητες, μέσω των οποίων ζητούνται 104.300 ευρώ.

«Τέσσερις από τις δικαστικές διαμάχες κερδήθηκαν μόνο ένας πήρε τα χρήματα», είπε και περιέγραψε πως παρά το ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε προγραμματίσει παράσταση στο Σοφικό, η οποία δεν έγινε ποτέ.

«H κυρία Φιλιππίδη μου έλεγε: ‘προχώρα Νικολίτσα’, δεν μου έλεγε σταμάτα», σχολίασε απαντώντας στο σχόλιο ότι μπορεί προσωρινά να μην μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του σπιτιού.

«Έχουμε πάθε ζημιά όλοι, δουλεύαμε χρόνια και δεν πληρωθήκαμε. Δουλεύαμε περίπου δύο χρόνια και μετά σταμάτησε η δουλειά», είπε και ξεκαθάρισε πως η καταγγελία αυτή «δεν έχει να κάνει με αυτό που συμβαίνει τώρα», εκβράζοντας παράλληλα τη θλίψη της που «είναι τώρα σε αυτήν την κατάσταση».

Τέλος, κατήγγειλε πως ο ηθοποιός «είχε χρησιμοποιήσει ψευδείς καταθέσεις ανθρώπων που τώρα απασχολούν το κίνημα #metoo».





