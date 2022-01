Life

Βάσω Λασκαράκη στο “Πρωινό”: μας έχουν γίνει προτάσεις για εκπομπή με τον Λευτέρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ηθοποιός μίλησε για τη ζωή και τη δουλειά της στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν καλεσμένη η Βάσω Λασκαράκη, η οποία μίλησε για τις ασχολίες, τη δουλειά, το παιδί και το γάμο της.

Η ηθοποιός μίλησε για τις καινούριες ασχολίες της, που είναι αφενός η παρασκευή αρωμάτων και από την άλλη η ενασχόλησή της με τα social media, τα οποία όπως είπε, «έγιναν πλήρη εργασία την περίοδο της καραντίνας».

Την περίοδο της καραντίνας «αποφάσισα να καθίσω σπίτι για να βοηθήσω μαθησιακά την Εύα, που είναι 8 στα 9», είπε για την κόρη της που πλέον πηγαίνει Γ’ Δημοτικού.

Διευκρίνισε πως αυτή ήταν η επιλογή της, αφού της είχαν γίνει προτάσεις ακόμα και για να παρουσιάσει εκπομπές. «Δεν λέγονται όλα στην τηλεόραση, αλλά ένα τηλεπαιχνίδι δεν θα ήταν άσχημο», ήταν το σχόλιό της.

Μιλώντας για την κόρη της, χαρακτήρισε «αποκάλυψη» αυτήν την ηλικία και περιέγραψε πόσο δυσκολεύτηκε όταν πήγε δημοτικό, αφού οι συμμαθητές της γνώριζαν τους γονείς της και ζητούσαν αυτόγραφο

«Χρειάστηκε κουβέντα για να καταλάβει πώς να το χειρίζεται», είπε η Βάσω Λασκαράκη.

«Είχα άγχος όταν ήταν της είπα για τον Λευτέρη, ήταν 5 όταν της το είπα κι αφού περάσαμε πολύ καιρό μαζί διακοπές στην Κρήτη», είπε για τη γνωριμία της κόρης της με τον σημερινό σύζυγό της.

Περιέγραψε μία πολύ καλή οικογενειακή ζωή και επιβεβαίωσε πως, «είναι πολύ ενεργός στην κουζίνα, σε σημείο που δεν πρέπει να τρώμε άλλο».

Ερωτηθείσα σχετικά είπε πως, «του έχουν γίνει τηλεοπτικές προτάσεις, αλλά δεν του άρεσαν. Μας είχε γίνει πρόταση δύο φορές για να κάνουμε μαζί εκπομπή. Αλλά αφού φοβάμαι εγώ, να μην φοβάται αυτός;».

Τέλος, μίλησε για την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Σε ξένα χέρια», στην οποία παίζει, την οποία χαρακτήρισε «δραμεντί», κάνοντας λόγο για «πολύ ωραία ατμόσφαιρα».

Ειδήσεις σήμερα:

“Η Φάρμα” – Αγγελική Ηλιάδη: ο θάνατος που προκάλεσε την αποχώρησή της (βίντεο)

Κορονοϊός - Πλεύρης: Κοντά στα 50000 τα κρούσματα και σήμερα

Σχολεία – Κόπτσης στον ΑΝΤ1: Όλες οι δομές ανοιχτές για τα rapid των μαθητών