Συνταγές

Noodles με κοτόπουλο και μανιτάρια από τον Πέτρο Συρίγο

Εύκολη, γρήγορη, αλλά κυρίως πετυχημένη συνταγή από τον Πέτρο Συρίγο.

Noodles με κοτόπουλο και μανιτάρια! Μια υπέροχη και γρήγορη συνταγή, έτοιμη μέσα σε 30 λεπτά και έχεις το πιο γευστικό και εύκολο γεύμα, έφτιαξε ο Πέτρος Συρίγος στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Συστατικά για Noodles με κοτόπουλο και μανιτάρια

2 μικρά στήθη κοτόπουλου (300 γρ) κομμένα σε φέτες (Julienne)

150 γρ μανιτάρια Portobello σε λεπτές φέτες

200 γρ μπρόκολο

250 γρ noodles

70 ml λευκό κρασί

3 κ.τ.σ σάλτσα sweet chili

2 σκ. σκόρδο ψιλοκομμένες

1/2 ρίζα φρέσκο Τζίντζερ

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

3 φρέσκα κρεμμύδια

1 ασπράδι αυγού

1 κ.τ.σ Σησαμέλαιο

1 κγ μείγμα 5 μπαχαρικά ( γλυκάνισο, κανέλα, κύμινο, κόλιανδρο και μπαχάρι όλα σε σκόνη)

150 ml ζωμό κοτόπουλου

1 κ.τ.σ κορν φλαουρ διαλυμένη σε 5 ΚΣ νερό

1 κ.τ.σ μαύρο σουσάμι

2 κ.τ.σ σχοινόπρασο ψιλοκομμένο

Αλάτι και πιπέρι

1 μικρή κόκκινη πιπέρια

Η συνταγή για τα Noodles με κοτόπουλο και μανιτάρια

Κόβουμε το μπρόκολο σε φουντίτσες. Κόβουμε το τζίντζερ ζουλιέν, το κρεμμύδι ψιλοκομμένο και το φρέσκο κρεμμύδι Ζουλιέν. Σε ένα μπολ μαρινάρουμε το κομμένο κοτόπουλο με 1 κγ κορν φλαουρ, τα πέντε μπαχαρικά αλάτι πιπέρι και το ασπράδι του αυγού (ελαφρώς χτυπημένο) Σε ένα Wok σοτάρουμε με την μέθοδο του stir fry το κρεμμύδι, το σκόρδο και το Τζίντζερ για 2 λεπτά, προσθέτουμε το κοτόπουλο και σοτάρουμε για αλλά 5 λεπτά ανακατεύοντας συνεχώς. Προσθέτουμε το μανιτάρι κομμένο σε φέτες, το μπρόκολο, τα φρέσκα κρεμμυδάκια και σοτάρουμε για 3 λεπτά. Σβήνουμε με το κρασί και προσθέτουμε το ζωμό του κοτόπουλου. Βάζουμε το sweet chili, το Σησαμελαιο και Αλατοπιπερώνουμε. Σε μια μέτρια κατσαρόλα με νερό που βράζει, βάλετε τα noodles. Μαγειρέψτε μέχρι να χωριστούν και να μαλακώσουν. συνήθως περίπου 1,5 έως 2 λεπτά. Στραγγίζουμε και αφήνουμε στην άκρη. Όταν χοχλάσουν τα υγρά προσθέτουμε το διαλυμένο σε νερό κορν φλαουρ μέχρι να δέσει η σάλτσα και ενσωματώνουμε τα Noodles. Τα σερβίρουμε σε ένα μεγάλο μπολ πασπαλισμένα με το σχοινόπρασο και λίγο μαύρο σουσάμι (Μαυροκούκι) και στο κέντρο την ψιλοκομμένη τσιλι πιπεριά. Σησαμελαιο διαλέγω το καβουρδισμένο το σκουρόχρωμο.

"Το Πρωινό": Δείτε την εκτέλεση από την εκπομπή