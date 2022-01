Κοινωνία

Ομηρία στον Άγιο Παντελεήμονα: Στη φυλακή ο δράστης

Προφυλακιστέος ο Αιγύπτιος που κράτησε όμηρο και βασάνιζε για ώρες την πρώην σύντροφό του.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε πριν από λίγο ο 34χρονος Αιγύπτιος για την αρπαγή και τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του στον Άγιο Παντελεήμονα.

Μετά την απολογία του, ο 34χρονος ζήτησε συγγνώμη από όλο τον κόσμο. «Ζητώ συγγνώμη από εσάς και απ΄ όλο τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Στα δικαστήρια βρέθηκε και η 31χρονη που έπεσε θύμα του Αιγύπτιου, συνοδευόμενη από το δικηγόρο της Κωνσταντίνο Γώγο.

Η γυναίκα δήλωσε ανακουφισμένη από την απόφαση της Δικαιοσύνης όμως προσέθεσε πως ακόμη τον φοβάται.

Το αρχικό κατηγορητήριο περιελάμβανε πέντε πλημμελήματα και ένα κακούργημα. Όμως το πρωί προστέθηκε και το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς οι άνδρες της ΕΚΑΜ μετά από νόημα του διαπραγματευτή έβαλαν τέλος στο μαρτύριο της γυναίκας καθώς ακινητοποίησαν τον 34χρονο που απειλούσε να ανατιναχθεί με μία φιάλη υγραερίου μέσα σε ένα διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα.

