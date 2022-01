Κοινωνία

Ομηρία στον Άγιο Παντελεήμονα: Κακουργηματική δίωξη στον Αιγύπτιο

Για ποια αδικήματα διώκεται ο κατηγορούμενος. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

Ποινική δίωξη για ένα αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος και για πέντε σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Αιγύπτιου, που κρατούσε χθες σε ομηρία την πρώην σύντροφό του στο σπίτι της στον Άγιο Παντελεήμονα.

Η δίωξη αφορά το κακούργημα της αρπαγής καθώς και τα πλημμελήματα της κατοχής εμπρηστικών ειδών, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απειλής, οπλοφορίας και βίας κατά υπαλλήλων.

Ο κατηγορούμενος εισέβαλε στο διαμέρισμα της πρώην συντρόφου του, βουλγαρικής καταγωγής, στον Άγιο Παντελεημονα και την κρατούσε όμηρο επί τρεις ώρες, απειλώντας ότι θα ανατινάξει την πολυκατοικία με φιάλη υγραερίου. Η ομηρία έληξε με επιχείρηση της Αστυνομίας, που το βράδυ συνέλαβε τον δράστη.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.

