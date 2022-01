Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: πέθανε μητέρα δύο παιδιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για την γυναίκα, που νοσηλευόταν επί ημέρες, διασωληνωμένη σε Μονάδα Εντατικής θεραπείας.

Ακόμη ένας άνθρωπος από την Λαμία έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό.

Πρόκειται για 48χρονη μητέρα δύο παιδιών, που δεν είχε εμβολιαστεί κατά της covid-19 και νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ COVID του Νοσοκομείου Λαμίας.

Η άτυχη γυναίκα είχε διακομιστεί σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο και εισήχθη στην Εντατική τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, χωρίς τελικά να τα καταφέρει.

Η ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λαμίας, παραμένει συνεχώς γεμάτη από ασθενείς από τις 11 Νοεμβρίου, ως αποτέλεσμα της σφοδρότητας που χτύπησε τη Φθιώτιδα το 4ο κύμα με τη μετάλλαξη «δέλτα».

Αυτή τη στιγμή όμως με τη νέα μετάλλαξη «όμικρον» να έχει κυριαρχήσει σε όλον τον κόσμο, όλοι αγωνιούν για το πώς θα φανεί αυτό στο σύστημα υγείας που είναι ήδη υπερφορτωμένο και κουρασμένο.

Ενδεικτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας το τελευταίο 24ωρο έγιναν ακόμη πέντε εισαγωγές ασθενών (δύο άντρες - τρεις γυναίκες) με ηλικίες από 37 έως 93 ετών, ανεβάζοντας τον αριθμό των νοσηλευόμενων και στην Κλινική στους 35.

Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα όλα τα δείγματα των ασθενών που εισέρχονται σε Νοσοκομεία, ελέγχονται για τον τύπο του ιού που έχουν προσβληθεί και αναμένονται με αγωνία και ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του sars-cov2.

Πηγή: Lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Έλεγχοι: Λουκέτα, πρόστιμα και συλλήψεις

Καζακστάν: Οργισμένες διαδηλώσεις για τις τιμές στο αέριο (εικόνες)

“Η Φάρμα” – Αγγελική Ηλιάδη: ο θάνατος που προκάλεσε την αποχώρησή της (βίντεο)