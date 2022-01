Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γκάγκα: νέα επίταξη ιδιωτών ιατρών

Πότε ξεκινά η επίδοση των Φύλλων Πορείας. Ασφυκτική η πίεση στα ΤΕΠ των νοσοκομείων. Αυξάνονται οι "γραμμές εμβολιασμού". Πότε θα γίνονται εμβόλια της Moderna.

«Προχωράμε σε επιτάξεις, αν δεν ξεκινήσει την Παρασκευή, θα αρχίσει την Δευτέρα η επίδοση των Φύλλων Πορείας», ανακοίνωσε η Μίνα Γκάγκα, λόγω των ελλείψεων στα νοσοκομεία, καθώς πολλοί υγειονομικοί νοσούν με κορονοϊό και έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Πλέον 9 στα 10 κρούσματα ανήκουν στην παραλλαγή της Όμικρον και στη χώρα μας, όπως είπε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Αναλυτικά ανέφερε ότι στις 30 Δεκεμβρίου, η Όμικρον ήταν στο 82% του συνόλου των κρουσμάτων και στις 31 Δεκεμβρίου στο 89% του συνόλου των κρουσμάτων.

Η κ. Γκάγκα παρατήρησε ότι η θετικότητα έχει φτάσει πλέον στο 10,4% σε όλη τη χώρα ενώ χαρακτήρισε τη σημερινή εικόνα των κρουσμάτων καλύτερη από τη χθεσινή με δεδομένο ότι έγιναν περισσότερα τεστ.

Η ίδια συνέστησε να συνεχίσουμε να προσέχουμε, με χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, να βλέπουμε λιγότερους ανθρώπους, να τηρούμε τα μέτρα και να ελεγχόμαστε με rapid τεστ εάν εμφανίσουμε συμπτώματα.

Μιλώντας για τον εμβολιασμό είπε ότι σύντομα ανοίγουν νέες εμβολιαστικές γραμμές και ειδικά όσοι επιθυμούν να κάνουν το εμβόλιο της Moderna θα μπορούν στο εξής καθώς θα ανοίξουν ραντεβού κάθε Κυριακή για το συγκεκριμένο εμβόλιο.

Όπως έγινε γνωστό, άνοιξαν επιπλέον 270.000 νέα ραντεβού για εμβολιασμό (για τους 12 ετών και άνω) για πρώτη και τρίτη δόση σε όλη τη χώρα για τις επόμενες 10 ημέρες.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία, αποκάλυψε ότι πιθανότατα την Παρασκευή θα σταλούν τα φύλλα πορείας, ώστε να προχωρήσει η επίταξη ιδιωτών γιατρών για την αντιμετώπιση περιστατικών covid ενώ, όπως είπε, ήδη βρίσκονται σε συνεννόηση στο υπουργείο Υγείας με τον ιδιωτικό τομέα για να προσφέρει την στήριξη του.

H Αναπληρώτρια υπουργός Υγείας παραδέχτηκε ότι υπάρχει αυξημένη πίεση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων και κάλεσε τους πολίτες που έχουν θετικό rapid να μην σπεύδουν στα δημόσια νοσοκομεία για να κάνουν μοριακό τεστ, καθώς μπορούν να χρησιμοποιούν τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας, όπως τα Κέντρα Υγείας κ.ά.

Νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τα στοιχεία για τους θανάτους, τους διασωληνωμένους και τα δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα στην Ελλάδα.

Προβληματισμό προκαλούν τα ευρήματα στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

