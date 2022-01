Κόσμος

Πατέρας ξυλοκόπησε τον άνδρα που παρενόχλησε την ανήλικη κόρη του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον νόμο στα χέρια του πήρε ένας πατέρας, ο οποίος γρονθοκόπησε τον άνδρα που παρενόχλησε τη 15χρονη κόρη του μέσα στο ασανσέρ.

Το κορίτσι κάλεσε το ασανσέρ σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Σουργκούτ της Ρωσίας για να κατέβει στην είσοδο όπου το περίμενε ο πατέρας του. Μέσα στον ανελκυστήρα βρισκόταν ήδη ένας 27χρονος που τη ρώτησε που πηγαίνει και πάτησε αντί για εκείνη το κουμπί.

Η κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον νεαρό άνδρα να μιλάει με το κορίτσι και κάποια στιγμή να το "στριμώχνει" σε μια γωνία και να επιχειρεί να το φιλήσει.

Η 15χρονη τρόμαξε, καθώς δεν ήξερε πως να αντιδράσει. Όμως όταν άνοιξε η πόρτα, κλαίγοντας με αναφιλητά και σαν κυνηγημένη έτρεξε προς τον πατέρα της που την περίμενε.

Εκείνος, όταν είδε την κόρη του να κλαίει και να τρέμει από το φόβο, τη ρώτησε τι έχει. Το κορίτσι του είπε τι είχε συμβεί και τότε ο πατέρας της έτρεξε και πρόλαβε τον ανελκυστήρα προτού κλείσει η πόρτα.

Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του ανελκυστήρα, ενώ στη συνέχεια ο πατέρας κάλεσε την αστυνομία και συνέλαβε τον δράστη

.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 43386 νέα κρούσματα και “έκρηξη” εισαγωγών στο ΕΣΥ

Απόλλων Σμύρνης - Ολυμπιακός: ισοπαλία... σοκ στην Ριζούπολη

“Υγεία πάνω απ΄ όλα” σε νέα ώρα