Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Εμβολιασμός παιδιών 12-15 ετών: Τρίτη δόση συνιστούν τα CDC

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη σύσταση αυτή είχε εγκρίνει ήδη η επιτροπή ανεξάρτητων ειδημόνων για τις πρακτικές ανοσοποίησης.



Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), ο κυριότερος ομοσπονδιακός φορέας δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι αποφάσισαν να συστήσουν να επεκταθεί η εκστρατεία χορήγησης αναμνηστικών δόσεων του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά της COVID-19 στους εφήβους ηλικίας μεταξύ 12 και 15 ετών.

Τη σύσταση αυτή είχε εγκρίνει ήδη η επιτροπή ανεξάρτητων ειδημόνων για τις πρακτικές ανοσοποίησης (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) με 13 ψήφους υπέρ έναντι 1 κατά. Πρότεινε η αναμνηστική δόση να χορηγείται πέντε μήνες μετά τη δεύτερη.

Ακόμη η επιτροπή πρότεινε να διευρυνθεί η σύσταση για τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων στους εφήβους 16 και 17 ετών, δηλαδή να τη λάβουν όλοι, όχι μόνο μερίδα τους.

Σε ανακοίνωσή του, ο φορέας επιβεβαίωσε πως πλέον συνιστά όλοι οι έφηβοι 12 ως 17 ετών να λαμβάνουν ενισχυτική δόση 5 μήνες αφού ολοκληρώσουν το σχήμα εμβολιασμού τους με το σκεύασμα των Pfizer/BioNTech.

Τα κρούσματα του νέου κορονοϊού στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σε επίπεδα-ρεκόρ τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας της πιο μολυσματικής παραλλαγής Όμικρον. Η εξάπλωσή της επιταχύνεται καθώς εργαζόμενοι και μαθητές επιστρέφουν από τις διακοπές των εορτών, με το φάσμα της υπερφόρτωσης των νοσοκομείων να προβάλλει απειλητικό.

Δεδομένα του υπουργείου Υγείας του Ισραήλ που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής δείχνουν πως εμβολιασμένα παιδιά μολύνονται από την Όμικρον πέντε ως έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση κατά ποσοστό πρακτικά όμοιο με τα ανεμβολίαστα. Αν λάβουν αναμνηστική δόση, όμως, το ποσοστό των μολύνσεων πέφτει σημαντικά.

Ορισμένοι επιστήμονες εξέφραζαν ανησυχία για τις αναμνηστικές δόσεις λόγω των σπάνιων περιπτώσεων μυοκαρδίτιδας που συνδέονται με τα εμβόλια των Pfizer/BioNTech και της Moderna, ιδίως σε νέους άνδρες. Ωστόσο, αν και τα δεδομένα είναι περιορισμένα, στοιχεία από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ υποδεικνύουν ότι ο κίνδυνος να παρουσιαστεί μυοκαρδίτιδα είναι χαμηλότερος μετά την αναμνηστική δόση από ό,τι μετά τη δεύτερη στους άνδρες, στο ηλικιακό φάσμα 18-40 ετών, κατά τα στοιχεία του αμερικανικού ομοσπονδιακού οργανισμού φαρμάκων (FDA).

Μόλις δύο περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας καταγράφηκαν στο Ισραήλ μεταξύ των 44.000 εφήβων 12-15 ετών που έλαβαν τρίτη δόση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε χθες το ισραηλινό υπουργείο Υγείας.

Με 832.055 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 57,81 εκατομμυρίων μολύνσεων από τον SARS-CoV-2, οι ΗΠΑ είναι η χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο χτύπημα από την πανδημία του νέου κορονοϊού στην υφήλιο σε απόλυτα μεγέθη.

Ειδήσεις σήμερα:

Καζακστάν: Ταραχές και επέμβαση του στρατού (εικόνες)

Χαλάνδρι: Βρέφος βρέθηκε εγκαταλελειμμένο μέσα σε σακ βουαγιάζ

Αυστραλία - Τζόκοβιτς: Ακυρώθηκε η βίζα του