Κορονοϊός - Παιδιά: Η θετική επίδραση του εμβολιασμού

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για την επίπτωση της COVID-19 στα παιδιά και την ευεργετική επίδραση του εμβολιασμού.

Κατά την πρώτη χρονική περίοδο του έτους που διανύσαμε (Ιανουάριος 2021- Αύγουστος 2021) παρατηρήθηκε αύξηση της επίπτωσης της νόσου COVID-19 ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, αύξηση η οποία αφορά πάντα τα παιδιά άνω των 4 ετών, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Τον Ιούλιο του 2021 το εμβόλιο Pfizer-BioNTech κατά του κορονοϊού εγκρίθηκε και άρχισε να χορηγείται στη χώρα μας για τα παιδιά και εφήβους στην ηλικιακή ομάδα των 12-17 ετών. Έκτοτε παρατηρήθηκε ότι τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου – 05 Δεκεμβρίου 2021, με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα δεδομένα, η επίπτωση της νόσου COVID-19 εμφανίζει πτώση στις ηλικιακές ομάδες των παιδιών άνω των 12 ετών, ανά έτος ηλικίας, περίοδος που συμπίπτει με την έναρξη του εμβολιασμού αυτών των ηλικιακών ομάδων. Επιπρόσθετα, παρατηρείται αρνητική συσχέτιση μεταξύ της εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών και της επίπτωσης της νόσου COVID-19, και συγκεκριμένα όσο αυξάνεται η εμβολιαστική κάλυψη τόσο μειώνεται η επίπτωση της νόσου, με τη μεγαλύτερη μείωση να σημειώνεται στην ηλικιακή ομάδα των 17 ετών, όπου το ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης φτάνει περίπου το 47,8%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2020, υπήρχαν συνολικά 4.300 κρούσματα στην ηλικιακή ομάδα των παιδιών 13-17 ετών, εκ των οποίων 3 παιδιά χρειάστηκαν διασωλήνωση και σημειώθηκαν 3 θάνατοι. Το έτος 2021, σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα σημειώθηκαν 73.479 κρούσματα, εκ των οποίων μόλις το 3,2% (2.344 κρούσματα) αφορούσε εμβολιασμένα παιδιά και το υπόλοιπο 96,8% (71.135 κρούσματα) ανεμβολίαστα παιδιά, ενώ σημειώθηκαν 8 διασωληνώσεις αποκλειστικά σε ανεμβολίαστα παιδιά. Στα εμβολιασμένα άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας σημειώθηκαν μόλις οι 3 από τις συνολικά 516 νοσηλείες σε απλή κλίνη νοσοκομείου (το 0,58% δηλαδή του συνόλου των νοσηλειών) έναντι 513 νοσηλειών σε ανεμβολίαστα παιδιά, ενώ δεν σημειώθηκε κανένας θάνατος στα συνολικά 2.344 κρούσματα των εμβολιασμένων παιδιών.

Από τα παραπάνω αναδεικνύεται η μεγάλη σημασία του εμβολιασμού στα παιδιά δεδομένου ότι περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης από SARS-CoV-2 και σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Παράλληλα ο εμβολιασμός σχεδόν μηδενίζει τον κίνδυνο νόσου σε αυτές τις ηλικίες όπου συνέβησαν 516 νοσηλείες σε απλές κλίνες COVID-19.

