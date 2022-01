Τοπικά Νέα

Χανιά: Τραυματισμός γυναίκας σε γκαράζ πλοίου

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Το πλοίο έδεσε στα Χανιά και λίγο αργότερα επικράτησε αναστάτωση.

Στο λιμάνι έσπευσε ασθενοφόρο με τους επιβάτες να προσπαθούν να καταλάβουν τι είχε συμβεί.

Όλα έγιναν την παραμονή των Θεοφανείων, όταν το Λιμενικό ενημερώθηκε για τον τραυματισμό μιας 64χρονης γυναίκας που επέβαινε στο πλοίο «Blue Horizon» που μόλις είχε φτάσει στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, η 64χρονη, ενώ κατευθυνόταν στο γκαράζ του πλοίου, παραπάτησε και έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στην κάτω γνάθο εξωτερικά.

Άμεσα της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από μέλη του πληρώματος του εν λόγω πλοίου και στη συνέχεια μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη, απ΄ όπου και λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο.

