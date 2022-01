Υγεία - Περιβάλλον

Σχολεία - Ψαλτοπούλου: Με την Όμικρον μπορεί πιο εύκολα να κολλήσει το 50% της τάξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Παθολόγος και Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ μίλησε στον ΑΝΤ1 για το άνοιγμα των σχολείων εν μέσω "έκρηξης" κρουσμάτων.



«Η πανδημία σημαίνει πόλεμος με άγνωστο εχθρό» τόνισε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Παθολόγος και Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, η οποία αναφέρθηκε στο επικείμενο άνοιγμα των σχολείων εν μέσω «έκρηξης» κρουσμάτων λόγω της μετάλλαξης Όμικρον.



Όπως είπε η κ. Ψαλτοπούλου, Ευρώπη και ΗΠΑ έχουν πει ότι ανοίγουν τα σχολεία, ωστόσο τα πρωτόκολλα αλλάζουν από χώρα σε χώρα.

Όσον αφορά στην χώρα μας, τόνισε ότι για τα σχολεία θα λειτουργεί η επιτροπή των ειδικών καθημερινά και τα μέτρα θα αναπροσαρμόζονται, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

«Είμαι σίγουρη ότι θα κάνουμε το μέγιστο. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι 100%. Ο στόχος όλων των χωρών πανευρωπαϊκά είναι να ανοίξουν τα σχολεία», υπογράμμισε η κ. Ψαλτοπούλου.

Ανέφερε ακόμα ότι με την μετάλλαξη Όμικρον μπορεί πιο εύκολα να κολλήσει το 50% της τάξης, ενώ σημείωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια ευελιξία σχετικά με το θέμα των απουσιών.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν ειναι πιθανόν τα σχολεία να κλείσουν μια εβδομάδα μετά το άνοιγμά τους, η κ. Ψαλτοπούλου απάντησε ότι είναι πιθανότερο σε μια εβδομάδα να αλλάξουν τα πρωτόκολλα, ενώ πρόσθεσε ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε αν έχουμε φτάσει στην κορύφωση του κύματος της πανδημίας.

«Είμαστε στον άγνωστο Χ με την πανδημία οι επιστήμονες δεν μπορούν να δώσουν σαφείς απαντήσει ακόμα», είπε τέλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Τραυματισμός γυναίκας σε γκαράζ πλοίου