Οι Αντετοκούνμπο χαρίζουν σπίτι με θέα στην Ακρόπολη (βίντεο)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέρφια του, σε συνεργασία με τον δημοφιλή YouTuber Αλέξανδρο Κοψιάλη, προσφέρουν σε έναν υπερτυχερό ένα σπίτι αξίας μεγαλύτερης των 100.000 ευρώ, επιπλωμένο και με θέα στην Ακρόπολη.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός γίνεται σε συνεργασία με μεσιτικό γραφείο και για να συμμετάσχει κάποιος, θα πρέπει να ακολουθήσει τους λογαριασμούς των Γιάννη, Θανάση, Κώστα, Άλεξ Αντετοκούνμπο, του Αλέξανδρου Κοψιάλη αλλά και το Antetokounbros στο Instagram και να κάνει ένα like στο post.

Η νομική εκπρόσωπος του μεσιτικού γραφείου, Μαργαρίτα Γεωργακάκου, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», για την σπουδαία αυτή κίνηση των αδερφών Αντετοκούνμπο.

