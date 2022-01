Πολιτική

Μητσοτάκης από Άγιο Ευστράτιο: Καλή φώτιση, πρωτίστως στους ανεμβολίαστους (εικόνες)

Το χρέος που έχει η Πολιτεία να στηρίζει τα ακριτικά νησιά ανέδειξε σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός.

Στον Άγιο Ευστράτιο παραβρέθηκε για τον εορτασμό των Θεοφανείων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία, στην οποία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, Ιερόθεος, και στη συνέχεια την τελετή Αγιασμού των Υδάτων και την κατάδυση του Σταυρού στο λιμάνι του νησιού.

«Θέλησα σήμερα, αυτή την πολύ σημαντική ημέρα για την Ορθοδοξία, να βρεθώ στον ακριτικό Άη Στράτη, έναν τόπο με βαριά ιστορία. Ένα τοπόσημο διχασμού και δοκιμασίας το οποίο μετατρέπεται, όμως, σε ένα ορόσημο ενότητας και αισιοδοξίας», ανέφερε σε δήλωσή του μετά την τελετή, ο πρωθυπουργός και επισήμανε:

«Έχουμε χρέος -όπως έχω πει πολλές φορές- να στηρίζουμε τα ακριτικά μας νησιά και τους συμπολίτες μας οι οποίοι αγωνίζονται να παραμένουν και να δημιουργούν στον τόπο τους. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και εδώ στον Άη Στράτη, ένα νησί το οποίο πρωτοπόρησε στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης και έχει τη δυνατότητα να κάνει πράξη τα οράματα και τους σχεδιασμούς της τοπικής κοινωνίας, ώστε να γίνει ένα νησί πρότυπο όσον αφορά την κυκλική οικονομία.

Σήμερα είναι μία σπουδαία ημέρα για την Ορθοδοξία και το πραγματικό νόημα των Φώτων είναι η αλήθεια, η οποία σώζει. Και το νόημα αυτό, πιστεύω, ότι είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ, καθώς η χώρα μας δοκιμάζεται από τη νέα επέλαση της μετάλλαξης Όμικρον και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποκτά σε αυτή τη συγκυρία την ξεχωριστή της σημασία.

Εύχομαι από τον ακριτικό Άη Στράτη Χρόνια Πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες. Καλή φώτιση, πρωτίστως στους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι και ακόμα προβληματίζονται εάν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Τους ενθαρρύνω και από εδώ να κάνουν αυτή την επιλογή, αυτή την επιλογή ζωής, αυτή την επιλογή προστασίας για τη δική τους ζωή αλλά και για την ασφάλεια και την υγεία όσων αγαπούν. Και πάλι Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες».

Κατά την παρουσία του από νωρίς το πρωί στον Άγιο Ευστράτιο ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τη δήμαρχο Μαρία Κακαλή με την οποία συζήτησε για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και αυτά που χρειάζεται να γίνουν στο νησί, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους του νησιού και να τους ευχηθεί χρόνια πολλά και καλή χρονιά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Μουσείο Δημοκρατίας, που αποτελεί σημαντικό χώρο μνήμης, και παρακολούθησε την ξενάγηση από τον Βύρωνα Μανικάκη, ο οποίος έχει ασχοληθεί με τα εκθέματα στο μουσείο αλλά και με την ιστορία του νησιού.

Πριν αναχωρήσει από το μουσείο, ο πρωθυπουργός άφησε το δικό του μήνυμα στο βιβλίο επισκεπτών: «Με συγκίνηση επισκέπτομαι έναν τόπο μνήμης μιας δύσκολης εποχής για την πατρίδα μας. Ο Άη Στράτης άφησε, μαζί με τη χώρα, πίσω τις εποχές του διχασμού. Η ιστορία όμως είναι παρούσα, να μας θυμίζει ότι η χώρα υπέστη δεινά όταν διχάστηκε και μεγαλούργησε όταν ενώθηκε».

Κλείνοντας την επίσκεψή του στον Άγιο Ευστράτιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Μαράσλειο Σχολή ενώ επόμενος σταθμός της σημερινής του επίσκεψης είναι η Λήμνος.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο Β΄ αντιπρόεδρος της Βουλής, Χαράλαμπος Αθανασίου και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

