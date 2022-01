Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον νέο πρωθυπουργό της Ρουμανίας

Τι συζήτησαν οι δυο ηγέτες για την περαιτέρω διεύρυνση και εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο Πρωθυπουργό της Ρουμανίας Νικολάε Τσιούκα (Nicolae Ciuca). Ο Πρωθυπουργόςείχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο Πρωθυπουργό της Ρουμανίας(Nicolae Ciuca).

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Τσιούκα για την ανάληψη των καθηκόντων του και εξέφρασε την ετοιμότητα της ελληνικής πλευράς για περαιτέρω διεύρυνση και εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Οι δύο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τρόπους ενίσχυσης των αμοιβαία επωφελών οικονομικών σχέσεων μέσω της εντατικοποίησης της συνεργασίας.

Οι κκ. Μητσοτάκης και Τσιούκα συμφώνησαν να συσφίξουν τη διμερή συνεργασία στα ευρωπαϊκά ζητήματα για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Ο κ. Ciuca απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Μητσοτάκη να επισκεφθεί τη Ρουμανία, πρόσκληση την οποία ο πρωθυπουργός αποδέχτηκε.