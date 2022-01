Life

Αντέλ: Αγόρασε τη βίλα του Σιλβέστερ Σταλόνε (βίντεο)

Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια, Αντέλ, θα έχει γείτονες τον Έντι Μέρφι και τον Ντένζελ Ουάσιγκτον, καθώς αγόρασε τη βίλα ιταλικού τύπου του Σιλβέστερ Σταλόνε επειδή έχει δηλώσει ότι θέλει να φύγει από το Λονδίνο επειδή «δεν αντέχεται» η αύξηση τιμών.

Σχεδόν στη μισή τιμή αγόρασε τη βίλα του Σιλβέστερ Σταλόνε η Αντέλ, δίνοντας 58 εκατομμύρια δολάρια αντί των 110 που ζητούσε ο ηθοποιός, για να αποκτήσει τη βίλα 15 στρεμμάτων στην πιο ακριβή συνοικία του Χόλιγουντ.

Η Αντέλ έχει ήδη στην κατοχή της άλλα τρία σπίτια στην περιοχή, τα οποία της κόστισαν 30 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο φαίνεται πως δεν τα βολεύεται και απέκτησε το σπίτι του Σταλόνε για την οικογένειά της, αφού έχει ήδη ένα παιδί 8 χρονών και σχεδιάζει να αποκτήσει και δεύτερο.

Η εν λόγω βίλα είχε χτιστεί από τον Σιλβέστερ Σταλόνε το 1994, όταν ο ίδιος αγόρασε το 15 στρεμμάτων οικόπεδο. Το συγκεκριμένο σπίτι των 1.700 τετραγωνικών μέτρων έχει 8 υπνοδωμάτια, 12 μπάνια, διώροφο φουαγιέ και θέα σε μια χαράδρα μες στο πράσινο.

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι «αυτό είναι το σπίτι που έχτισε ο Ρόκι» καθώς το απέκτησε με τα χρήματα από τις ταινίες. Άλλωστε, οι χώροι είναι γεμάτοι «πινελιές» από τις θρυλικές ταινίες.

Μάλιστα, στο σπίτι, δίπλα στην κεντρική κρεβατοκάμαρα υπάρχει και ένα άγαλμα του Ρόκι Μπαλμπόα, το οποίο δεν είναι γνωστό ακόμα αν θα το αντικαταστήσει η Αντέλ με ένα δικό της.

Εννοείται πως η βίλα διαθέτει home cinema, ειδικό δωμάτιο για κάπνισμα πούρων (cigar room), μπαρ, τεράστιο κήπο, μίνι γκολφ, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, σάουνα και χαμάμ.

Στη βίλα των 58 εκατομμυρίων δολαρίων (αντί των 110 εκατ. που ζητούσε ο Σταλόνε) θα μείνει η Αντέλ και μαζί της, πιθανόν, και ο νέος ερωτάς της, ο ατζέντης Ριτς Πολ, για τον οποίο έχει δηλώσει ότι «Είναι πάρα πολύ αστείος. Αχ, ναι είναι ξεκαρδιστικός. Και πολύ έξυπνος. Ξέρεις είναι ιδιαίτερα ευφυής. Είναι πραγματικά εκπληκτικό να τον παρακολουθείς να κάνει αυτό που αγαπάει».

Από τη μεριά του, ο Σιλβέστερ Σταλόνε έχει ήδη μετακομίσει στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, το οποίο διαθέτει 7 υπνοδωμάτια και 12 μπάνια που εκτείνεται σε 13 στρέμματα.