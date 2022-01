Παράξενα

Τσιμέντωσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Οι ασυνείδητοι τσιμέντωσαν στην κυριολεξία τη βάση των δέντρων καλύπτοντας το χώμα στη βάση τους - Τι λέει ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

Άγνωστοι έριξαν τσιμέντο στις ρίζες τεσσάρων δέντρων, που είναι φυτεμένα σε δενδροδόχους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τα δέντρα βρίσκονται επί της οδού Κεραμοπούλου, στη συμβολή με την πλατεία Αγίας Σοφίας, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε σήμερα, μετά από καταγγελίες περιοίκων, η αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του κεντρικού δήμου.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Σωκράτης Δημητριάδης, επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης θα μεταβούν αύριο το πρωί στο σημείο προκειμένου να σπάσουν τα κομμάτια τσιμέντου και να «απελευθερώσουν» τα δέντρα, ενώ παράλληλα θα αναζητηθούν οι υπαίτιοι.

«Κάποιος ή κάποιοι ασυνείδητοι, για λόγους που δεν γνωρίζουμε, αποφάσισαν να ρίξουν τσιμέντο στις ρίζες των δέντρων. Κάλυψαν το χώμα ώστε τα δέντρα να μην μπορούν να αναπτυχθούν. Θα αναζητήσουμε τους υπαίτιους», είπε ο κ.Δημητριάδης αναφέροντας πως μέχρι σήμερα σε διαφορετικά σημεία της πόλης έχουν καταγραφεί περίπου 150 δενδροδόχοι που έχουν τσιμεντωθεί, με την αντιδημαρχία Περιβάλλοντος να προχωρά σε σπάσιμο του τσιμέντου.

«Κατά το παρελθόν, ένας δρόμος όπου άγνωστοι πήγαν και τσιμέντωσαν περίπου 30-35 δέντρα ήταν η οδός Ολύμπου», συμπλήρωσε ο αντιδήμαρχος. Προσέθεσε, δε, πως «πέρα από το τσιμέντωμα έχουμε καταγράψει ως υπηρεσία και άλλα τραγικά περιστατικά. Κάποιοι έριξαν χοντρό αλάτι για να ξεράνουν τα πλατάνια στη Νέα Παραλία και άλλοι ξερίζωσαν τελείως τα δέντρα που είχαμε φυτέψει στην Τσιμισκή».

Βίντεο: voria.gr