Κόσμος

Κορονοϊός: πέθανε ο Τζέιμς Κονδυλιός

Συγκίνηση για τον θάνατο του 23χρονου Τζέιμς Κονδυλιός, που είχε διακριθεί στον αθλητισμό και στην επιστήμη.

Στο πένθος βυθίστηκε στην Αυστραλία στην είδηση του θανάτου του 23χρονου, Τζέιμς Κονδυλιός, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο St Vincent με Covid-19.

Ο πρώην πρωταθλητής της Άρσης βαρών και βραβευμένος επιστήμονας, ήταν διπλά εμβολιασμένος και χωρίς υποκείμενα ιατρικά προβλήματα. Ήταν νέος και υγιής μέχρι την στιγμή που μολύνθηκε από Covid -19. Πέθανε λίγες μέρες αργότερα στο νοσοκομείο του Σίδνεϊ όπου νοσηλευόταν.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι φίλοι του αναφέρουν ότι ο θάνατός του αποτελεί μια υπενθύμιση ότι ο COVID-19 μπορεί να χτυπήσει ακόμη και νέους και υγιείς.

Ο Τζέιμς Κονδυλιός μεγάλωσε στο Σίδνεϊ, όπου φοίτησε στο Waverley College. Το 2015 εκπροσώπησε την Αυστραλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών στη Φινλανδία, όπου κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο.

Αργότερα ολοκλήρωσε της σπουδές του και πήρε πτυχίο ανώτερης επιστήμης στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας στην Καμπέρα.

Το 2019, του απονεμήθηκε εθνικό βραβείο επιστήμης για την εργασία του στη δασοκομία και την κλιματική αλλαγή.

Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν ως επιστήμονας δεδομένων στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Καμπέρα.

Ήταν ένας από τους 13 ανθρώπους που πέθαναν από COVID τις τελευταίες 24 ώρες στην Αυστραλία.