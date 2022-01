Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Επίταξη ιδιωτών: Ετοιμάζονται τα φύλλα πορείας

Πότε αναμένεται να αρχίσει η αποστολή των φύλλων πορείας και ποιους αφορά η επίταξη.

Ετοιμάζονται τα φύλλα πορείας για την επίταξη ιδιωτών γιατρών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Τα φύλλα πορείας θα αρχίσουν να αποστέλλονται τη Δευτέρα στους γιατρούς της 3ης και 4ης ΥΠΕ.

Σε εκείνους που θα λάβουν τα φύλλα δεν συμπεριλαμβάνονται γιατροί που είχαν επιστρατευθεί τις προηγούμενες φορές.

Από την Α και Β ΥΠΕ προσδιορίζονται οι ανάγκες και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η αποστολή των εγγράφων επίταξης. Εκτιμάται ότι θα αρχίσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Αυτήν τη φορά, το μέτρο της επίταξης θα αφορά και παιδιάτρους, για να ενισχυθούν τα Παιδιατρικά Εμβολιαστικά Κέντρα.?

