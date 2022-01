Κόσμος

ΗΠΑ: Χιονοθύελλα “παρέλυσε” το βορειοανατολικό τμήμα (εικόνες)

Ακυρώθηκαν περίπου 1.400 πτήσεις ενώ έκλεισαν σχολεία, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες.

Χιονοθύελλα έπληξε τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή ένα μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών ΗΠΑ, παραλύοντας τις οδικές και αεροπορικές μεταφορές, αλλά και τα σχολεία, πολλά εκ των οποίων ήδη υπολειτουργούσαν λόγω της πανδημίας.

Από τον Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον, μέχρι τα σύνορα με τον Καναδά, το στρώμα του χιονιού ξεπερνά σε κάποιες περιοχές τα 30 εκατοστά, όπως στο Κονέκτικατ, τη Μασαχουσέτη και το Ρόουντ Άιλαντ. Νωρίς το πρωί η Γέφυρα του Μπρούκλιν και η Τάιμς Σκουέρ της Νέας Υόρκης έμοιαζαν με καρτ-ποστάλ: καλυμμένες με χιόνι, με απόλυτη ησυχία, γεγονός σπάνιο στη μητρόπολη των εννέα εκατομμυρίων κατοίκων.

Λόγω της χιονοθύελλας ακυρώθηκαν περίπου 1.400 πτήσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware. Στο αεροδρόμιο ΛαΓκουάρντια της Νέας Υόρκης ματαιώθηκε σχεδόν το ένα τρίτο των προγραμματισμένων πτήσεων ενώ το αεροδρόμιο JFK ανακοίνωσε ότι 221 αεροσκάφη παραμένουν καθηλωμένα στο έδαφος. Παρόμοια η κατάσταση και στο αεροδρόμιο της Βοστόνης.

Η χιονόπτωση και οι καταρρακτώδεις βροχές θα συνεχιστούν μέχρι το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Στη Νέα Υόρκη, ιδίως στα βόρεια προάστια, από νωρίς είχαν βγει στους δρόμους τα εκχιονιστικά μηχανήματα. «Δεν θα μας σταματήσει μια χιονοθύελλα», είπε στην εφημερίδα New York Post ο νέος δήμαρχος της πόλης, Έρικ Άνταμς.

Για να αποφευχθούν τυχόν δυστυχήματα στους δρόμους, οι υπηρεσίες μεταφορών της Πολιτείας ζήτησαν από τους πολίτες να μετακινούνται με αυτοκίνητο μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης. Στο γειτονικό Νιου Τζέρσεϊ και στο Κεντάκι οι κυβερνήτες είχαν κηρύξει την περιοχή τους σε κατάσταση ανάγκης από το βράδυ της Πέμπτης.

Τα περισσότερα δημόσια σχολεία παρέμειναν κλειστά σήμερα, όπως και πολλές τράπεζες, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και εμπορικά καταστήματα.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν εξάλλου περίπου 56.000 καταναλωτές στη Βιρτζίνια.

