AEK - ΠΑΟΚ: αναβολή λόγω κορονοϊού

Νέα κρούσματα εντοπίστηκαν από τα τεστ που έγιναν την Παρασκευή. Είναι το τρίτο ματς της αγωνιστικής που δεν θα διεξαχθεί κανονικά

Άλλα τρία κρούσματα εντοπίστηκαν στους σημερινούς ελέγχους των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ.

Τα νέα κρούσματα, προστιθέμενα με τα ενεργά που υπήρχαν στην ομάδα από τους προηγούμενους ελέγχους, φτάνουν στον συνολικό αριθμό 8, κάτι που σημαίνει ότι αναβάλλεται και το μεθαυριανό ντέρμπι των «Δικεφάλων», στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στο ΟΑΚΑ.

Οι πέντε πρώτοι ποδοσφαιριστές είχαν διαγνωστεί θετικοί μετά τις εξετάσεις που έγιναν πριν το ματς με τον Παναιτωλικό, το οποίο ορίστηκε για την προσεχή Τετάρτη (12/01).

Στον «Δικέφαλο του Βορρά» θα περιμένουν, πλέον, με αγωνία τους επόμενους ελέγχους για να διαπιστώσουν αν έχει περιοριστεί η διασπορά, ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Το παιχνίδι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ είναι το τρίτο της 17ης αγωνιστικής που δεν θα διεξαχθεί λόγω του κορονοϊού, καθώς νωρίτερα αναβλήθηκαν τα ματς Παναιτωλικός – Λαμία και Άρης – Ατρόμητος.

Η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι οι αγώνες, ΑΡΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Super League Interwetten, αναβάλλονται, για προληπτικούς λόγους, λόγω της καραντίνας μετά τη διαπίστωση θετικών κρουσμάτων COVID-19 σε ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ και της ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ αντίστοιχα.

Σε εφαρμογή όσων προβλέπονται στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων, αποφασίστηκε η αναβολή των αγώνων, καθώς η απαρέγκλιτη τήρηση του πρωτοκόλλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των αγώνων, ενώ βάσει όσων προβλέπονται έχουν ήδη ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ και η Υγειονομική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και έχει γίνει άμεση απομόνωση των κρουσμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων, δεδομένου ότι η διαφύλαξη της υγείας όλων των εμπλεκομένων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Super League».

